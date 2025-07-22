Ουκρανία: Υπέρ περιορισμού αυτονομίας υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς

Το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα του υπέρ του να ενταθούν οι περιορισμοί για δύο σημαντικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς που βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής μεταρρύθμισης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της κυβέρνησης, καταργώντας την αυτονομία τους υπέρ ενός αυστηρότερου εκτελεστικού ελέγχου.

Η εξάλειψη της ενδημικής διαφθοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την εξασφάλιση δισεκατομμυρίων σε δυτική βοήθεια. Ανεξάρτητοι ερευνητές έχουν φέρει τους τελευταίους μήνες σε δύσκολη θέση ανώτερους αξιωματούχους που κατηγορούνται για διαφθορά.

Η σημερινή ψηφοφορία ανοίγει τον δρόμο για τον γενικό εισαγγελέα που διορίσθηκε από τον πρόεδρο, να ελέγχει περισσότερο το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας και το Ειδικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Εισαγγελίας, δήλωσαν αρκετοί βουλευτές.

Την Δευτέρα η υπηρεσία ασφαλείας του Κιέβου συνέλαβε δύο αξιωματούχους της NABU ως υπόπτους για δεσμούς με τη Ρωσία και πραγματοποίησε έρευνες σε υπαλλήλους της υπηρεσίας για άλλους λόγους.

Κανένας ανώτερος αξιωματούχος δεν σχολίασε δημόσια την συλλογιστική του νομοσχεδίου, που θα επιτρέπει στον γενικό εισαγγελέα να μεταφέρει υποθέσεις από τις υπηρεσίες και να τις αναθέτει σε άλλους εισαγγελείς.

Το γραφείο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο , ο διευθυντής της NABU Σεμιόν Κριβανός κάλεσε τον Ζελένσκι να μην υπογράψει τον νόμο, ο οποίος τον χαρακτήρισε ως μία προσπάθεια «να καταστρέψει» τις υποδομές καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία.

Πιέσεις στις υπηρεσίες

Πριν από την ψηφοφορία, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γκιγιόμ Μερσιέ εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στις υπηρεσίες.

«Αυτοί οι θεσμοί είναι κρίσιμης σημασίας για την μεταρρυθμιστική ατζέντα της Ουκρανίας και πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης», είπε ο ίδιος.

Οι υπηρεσίες NABU και SAPO ιδρύθηκαν μετά την επανάσταση του Μαϊντάν το 2014 που ανέτρεψε τον φιλορώσο πρόεδρο και έκανε το Κίεβο να στραφεί προς τη Δύση

Οι δύο υπηρεσίες έχουν εντείνει το έργο τους μετά την στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας, απαγγέλλοντας κατηγορίες εναντίον βουλευτών, υπουργών και ενός πρώην αντιπροέδρου της ουκρανικής κυβέρνησης.

Οι ακτιβιστές κατά της διαφθοράς έχουν ανησυχήσει από τότε που οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν κορυφαίο ακτιβιστή κατά της διαφθοράς νωρίτερα αυτόν τον μήνα για απάτη και αποφυγή στρατιωτικής θητείας.

Οι επικριτές έχουν χαρακτηρίσει αυτές τις κατηγορίες ως πολιτικά αντίποινα για τις αποκαλύψεις διεφθαρμένων αξιωματούχων.

«Η πιο επικίνδυνη στιγμή»

Ένας δυτικός διπλωμάτης που γνωρίζει την μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ουκρανίας, περιέγραψε τις εξελίξεις ως την «πιο επικίνδυνη στιγμή» μέχρι σήμερα για την ανεξαρτησία των αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς.

«Η ουκρανική πλευρά δοκιμάζει τα όρια της όλο και πιο πολύ», δήλωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην υπομονή των συμμάχων του Κιέβου.

Η κυβέρνηση επίσης έχει επικριθεί επειδή απέρριψε την υποψηφιότητα ενός διευθυντή για θέματα οικονομικής ασφαλείας και νυν αστυνομικό της NABU που υποστηρίχθηκε ομόφωνα από μια διεθνώς εποπτευόμενη επιτροπή.

Πολλοί Ουκρανοί που διαθέτουν επιρροή εξαπέλυσαν επιθέσεις μετά τη σημερινή ψηφοφορία της, λέγοντας ότι ήταν μια προδοσία της δεκαετούς γεωπολιτικής φιλοδοξίας της χώρας.

«Για τι είδους ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορούμε να μιλάμε τώρα;!!!» έγραψε στην πλατφόρμα Χ, ο Σέρχιι Πρίτουλα , ένας εξέχων χρηματοδότης των ενόπλων δυνάμεων και πρώην πολιτικός. «Κρίμα», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

