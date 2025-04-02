Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο του πλανήτη έχει προκαλέσει η τραγική είδηση του θανάτου του σπουδαίου χολιγουντιανού ηθοποιού Βαλ Κίλμερ σε ηλικία 65 ετών από πνευμονία, όπως ενημέρωσε η κόρη του Μερσέντες.

Το 1991 μεταμορφώθηκε στον εμβληματικό Τζιμ Μόρισον στο «The Doors» (1991) του Όλιβερ Στόουν, και δύο χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε στο «True Romance», μια βίαιη περιπέτεια καταδίωξης ναρκωτικών που έγραψε ο Κουέντιν Ταρνατίνο και σκηνοθέτησε ο Τόνι Σκοτ. Το 1995 εμφανίστηκε ως Μπάτμαν στην ταινία «Batman Forever» στο πλευρό των «κακών» Τόμι Λι Τζόουνς και Τζιμ Κάρεϊ, με την ταινία, πάντως, να μην σημειώνει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.

Στους ρόλους που σημάδεψαν την καριέρα του Βαλ Κίλμερ ήταν και αυτός του πιλότου Τομ Iceman Καζάνσκι ως αντίπαλον δέος του Τομ Κρουζ στο «Top Gun», έναν ρόλο τον οποίο αρχικά αρνήθηκε, αλλά μετά τη μεγάλη επιτυχία υποδύθηκε εκ νέου το 2022 στο «Top Gun: Maverick».

Ωστόσο, ένας ακόμη ρόλος για τον οποίον έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό είναι αυτός του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου στο αριστούργημα του Όλιβερ Στόουν «Alexander» (2004), στο πλάι ενός all star cast που αποτελούσαν οι Κόλιν Φάρελ, Αντζελίνα Τζολί, Τζάρεντ Λέτο και Άντονι Χόπκινς.

Χαρακτηριστική είναι η σκηνή με τον νεαρό Αλέξανδρο στις σπηλιές της Πέλλας, αμέσως μετά τη σκηνή με τον Βουκεφάλα, όπου ο Κίλμερ δίνει ένα ρεσιτάλ ερμηνείας μιλώντας στον γιό του για τον σωστό ηγέτη και για τους ήρωες της Ελληνικής Μυθολογίας, υπό τη μουσική του αξεπέραστου Βαγγέλη Παπαθανασίου.

«Μη βιάζεσαι να γίνεις βασιλιάς, μικρέ, ρισκάρεις τα πάντα. Ο πατέρας μου με πέταξε στη μάχη πριν καν μάθω να πολεμώ. Όταν σκότωσα τον πρώτο άνδρα, μου είπε "τώρα ξέρεις". Τον μίσησα τότε, αλλά καταλαβαίνω τώρα γιατί», όπως λέει.

«Ο ηγέτης δεν γεννιέται, Αλέξανδρε, γίνεται. Μέσα από ατσάλι και πάθη. Ένας ηγέτης πρέπει να ξέρει να πληγώνει όσους αγαπά. Είναι μοναχικός. Ρώτα τον Ηρακλή, ρώτα όλους αυτούς, τον Προμηθέα, τον Οιδίποδα. Η μοίρα είναι σκληρή. Κανείς άνδρας ή γυναίκα μπορεί να είναι πολύ ισχυρός ή όμορφος χωρίς να τον κατασπαράξει η καταστροφή. Γελούν όταν φτάνεις ψηλά και καταστρέφουν όλα όσα χτίζεις για ένα καπρίτσιο. Τη δόξα που σου δίνουν στο τέλος την παίρνουν πίσω. Μας κάνουν σκλάβους. Η αλήθεια είναι στις καρδιές μας, κανείς δεν πρόκειται να στο πει αυτό παρά μόνο ο πατέρας σου».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από το 1:30

