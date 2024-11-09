Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν από μία έκρηξη βόμβας που έγινε σήμερα σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Κουέτα του νοτιοδυτικού Πακιστάν, σύμφωνα με την αστυνομία, αλλά κι άλλους αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Το Πακιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία σειρά επιθέσεων από αποσχιστές ενόπλους στο νότο της χώρας, αλλά κι ένοπλους ισλαμιστές στα βορειοδυτικά της.

Tragic #blast at Railway Station claims 16 lives, 18 injured shifted to Civil Hospital.

Emergency enforced. #Police & security forces on site. Bomb Disposal Squad collecting evidence.#Pakistan#bombblast #Quetta pic.twitter.com/zo70gmHSg8 — Shekhar Pujari (@ShekharPujari2) November 9, 2024

Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής του Μπαλουτσιστάν Μουζάμ Ζαχ Ανσαρί δήλωσε ότι 24 άνθρωποι είναι νεκροί από την έκρηξη της βόμβας, μέχρι τώρα.

«Ο στόχος ήταν στρατιωτικό προσωπικό από τη Σχολή Πεζικού», ενώ αρκετοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Μέχρι τώρα 44 τραυματισμένοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Reuters ο Δρ Ουασίμ Μπέιγκ, εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

«Η έκρηξη έγινε στο εσωτερικό του σιδηροδρομικού σταθμού, όταν μία ταχεία αμαξοστοιχία με προορισμό το Πεσαβάρ επρόκειτο ν’ αναχωρήσει από το σταθμό για τον προορισμό της», δήλωσε ο τοπικός αστυνομικός διευθυντής Μουχάμαντ Μπαλόχ».

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Κουέτα, που είναι συνήθως γεμάτος από κόσμο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

