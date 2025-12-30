Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ θα συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στις 12:00 ώρα Ελλάδας την Τρίτη, σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TVN24.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ και ότι δεν εμπιστεύεται τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Μπορούμε να κερδίσουμε χωρίς την αμερικανική υποστήριξη; Όχι», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Fox News.

«Δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν, δεν θέλει επιτυχία για την Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η συνάντησή του την Κυριακή με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ήταν παραγωγική.

Ο Πούτιν διέταξε τον στρατό του τη Δευτέρα να συνεχίσει την εκστρατεία για την πλήρη ανάληψη του ελέγχου της περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν το Κρεμλίνο κατήγγειλε το Κίεβο για επίθεση με drones στην κατοικία του Ρώσου προέδρου, κάτι που ο Ζελένσκι διέψευσε.

