Η Μπάμπα Βάνγκα (Baba Vanga), η τυφλή μυστικίστρια μέντιουμ από τη Βουλγαρία, η οποία πέθανε το 1996, λέγεται ότι έχει προβλέψει μεγάλα γεγονότα της ανθρωπότητας, όπως το τροχαίο δυστύχημα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους (9/11) και την πανδημία Covid-19.

Η Μπάμπα Βάνγκα - που ονομάστηκε «Νοστράδαμος των Βαλκανίων» - προφήτεψε ότι το 2025 θα έφερνε καταστροφικούς σεισμούς και ότι η Ευρώπη θα συγκλονιζόταν από έναν καταστροφικό πόλεμο (όχι λόγω της Ρωσίας).

Η προφητεία για καταστροφικό σεισμό βγήκε αληθινή στην Μιανμάρ, με σχεδόν 3.000 νεκρούς (και δεκάδες στην γειτονική Μπαγκόνγκ της Ταϊλάνδης).

Τώρα, μια προφητεία για το 2025, η οποία προβλέπει ότι οι άνθρωποι θα έρθουν σε επαφή με εξωγήινη ζωή κατά την διάρκεια ενός παγκοσμίου τηλεοπτικού γεγονότος, μετράει ημέρες για να βγει- ή όχι – αληθινή.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι επιλογές για το ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το τηλεοπτικό θέαμα έχουν περιοριστεί σε μόλις δύο: στο τρέχον τουρνουά ποδοσφαίρου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και στους εορτασμούς της παραμονής της Πρωτοχρονιάς σε 2 ημέρες, που θα μεταδοθούν ζωντανά σε όλο τον πλανήτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Daily Mail, το όραμα της Μπάμπα Βάνγκα περιέγραφε ένα UFO που θα εμφανιζόταν σαν ένα «νέο φως στον ουρανό» πάνω από το ανώνυμο τηλεοπτικό γεγονός, επιτρέποντας στην ανθρωπότητα να συναντήσει εξωγήινους για πρώτη φορά - φέρνοντας στον κόσμο απαντήσεις αντί για φόβο.

Ενώ η προφητεία έχει ερμηνευτεί ότι η εμφάνιση των εξωγήινων θα συνέβαινε τη διάρκεια ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος, δεν υπήρξαν ποτέ στοιχεία ότι η Μπάμπα Βάνγκα μιλούσε για κάποιο είδος αγώνα, όπως το Super Bowl, το World Series ή την πρόσφατη τελετή του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA.

Γι αυτό, οι πιστοί της Βουλγάρας μέντιουμ και οι λάτρεις των θεωριών συνομωσίας πιστεύουν ότι η αποκάλυψη θα γίνει στην αντίστροφη μέτρηση για το 2026, πιθανότατα στην Times Square, στην καρδιά του Μανχάταν.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής διαρκεί έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 και το παρακολουθούν περίπου δύο δισεκατομμύρια οπαδοί σε πάνω από 180 περιοχές παγκοσμίως.

Εν τω μεταξύ, οι μεταδόσεις της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς – τόσο από την Times Square, όσο και από άλλες μεγάλες πρωτεύουσες του πλανήτη - παρακολουθούνται από δισεκατομμύρια τηλεθεατές, σε κάθε ζώνη ώρας στη Γη.

Υπάρχουν πάντως αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ισχυρίζονται ότι η πρόβλεψη της Μπάμπα Βάνγκα έχει ήδη επαληθευτεί, χάρη στο πέρασμα του μυστηριώδους διαστρικού αντικειμένου 3I/ATLAS, το οποίο έκανε το πλησιέστερο πέρασμα από τη Γη στις 19 Δεκεμβρίου.

Οι αστρονόμοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το αντικείμενο είναι ένας κομήτης, αλλά πολλοί, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός διακεκριμένου ερευνητή, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το 3I/ATLAS θα μπορούσε να είναι ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο.

Η Μπάμπα Βάνγκα δεν άφησε γραπτά αρχεία για τις προβλέψεις της. Οι περισσότερες από τις αφηγήσεις προέρχονται από την ανιψιά της, Κρασιμίρα Στογιάνοβα, ή άλλους ακόλουθούς της που κατέγραψαν τα φερόμενα οράματά της μετά τον θάνατό της και οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί ότι παρερμήνευσαν όσα είπε.

Παρόλα αυτά, για χιλιάδες κόσμου, η γερόντισσα από την Βουλγαρία έχει συγκριθεί με τον Νοστράδαμο και οι προφητείες της είναι από τις πιο και «έγκυρες», σύμφωνα με τους οπαδούς της.





Πηγή: skai.gr

