Η γενική εισαγγελία του Περού υπέβαλε χθες Δευτέρα στο Κογκρέσο προσφυγή εναντίον της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε στο πλαίσιο της υπόθεσης που έχει βαφτιστεί «Rolex-gate» από τον Τύπο, με τα μέλη της περουβιανής εθνικής αντιπροσωπίας να καλούνται πλέον να πουν αν επιτρέπουν ή όχι η δικαιοσύνη να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της.

«Η γενική εισαγγελία κατέθεσε συνταγματική προσφυγή εναντίον της Ντίνας Μπολουάρτε, καθώς φέρεται να διέπραξε το αδίκημα της παθητικής διαφθοράς, προς ζημία του κράτους», ανέφερε ο θεσμός σε ανακοίνωσή του.

Στο κοινοβούλιο, όπου πλειοψηφούν κόμματα της δεξιάς και της άκρας δεξιάς τα οποία γενικά υποστηρίζουν την κυρία Μπολουάρτε, η προσφυγή καταρχήν θα χρειαστεί να μελετηθεί από υποεπιτροπή αρμόδια για απαγγελία κατηγοριών δυνάμει του Συντάγματος, προτού τεθεί -αν τεθεί- προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια. Το χρονοδιάγραμμα δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο.

Ακόμη και στην περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος της, η πρόεδρος, βάσει του θεμελιώδους νόμου, δεν θα δικαστεί παρά μετά τον Ιούλιο του 2026, δηλαδή αφού ολοκληρωθεί η θητεία της.

Η Ντίνα Μπολουάρτε βρέθηκε αντιμέτωπη από τον Μάρτιο με σκάνδαλο που προκάλεσαν εμφανίσεις της με ακριβά αδήλωτα ρολόγια, υπόθεση που βαφτίστηκε «Rolex-gate» από τον Τύπο. Η έρευνα επεκτάθηκε, συμπεριλαμβάνοντας την κατοχή κοσμημάτων και τραπεζικών καταθέσεων.

Η πρόεδρος κλήθηκε και κατέθεσε δυο φορές σε εισαγγελείς που ανέλαβαν να διενεργήσουν έρευνα για φερόμενο παράνομο πλουτισμό, καθώς τα είδη πολυτελείας και οι πόροι δεν είχαν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις περιουσίας που υποχρεούται να υποβάλει. Τη βαρύνει επίσης η κατηγορία της παθητικής διαφθοράς.

Στα τέλη του Μαρτίου, ιδιωτική κατοικία της και το γραφείο της στην προεδρία ερευνήθηκαν από αστυνομικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Αφού κλήθηκε να παρουσιάσει στη δικαιοσύνη τα αντικείμενα που συνδέονται με το φερόμενο αδίκημα, κατασχέθηκαν από τις αρχές τρία ρολόγια και βραχιόλι.

Η κυρία Μπολουάρτε παραδέχθηκε, καταθέτοντας σε εισαγγελείς, πως διέπραξε «σφάλμα» αποδεχόμενη ακριβά ρολόγια που κατ’ αυτήν της δάνεισε «φίλος» της, ο νομάρχης της Αγιακούτσο, προσθέτοντας πως έκτοτε τού τα επέστρεψε.

Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν ο περουβιανός ειδησεογραφικός ιστότοπος La Encerrona άρχισε να δημοσιεύει, στα μέσα Μαρτίου, ρεπορτάζ συνοδευόμενα από φωτογραφίες στις οποίες η αρχηγός του κράτους εικονίζεται να φορά ακριβά ρολόγια ενώ ήταν μέλος της κυβέρνησης, το 2021 και το 2022.

Η πρόεδρος, 61 ετών, είναι επίσης αντιμέτωπη, εδώ και δεκαπέντε μέρες, με νέο σκάνδαλο, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο μεγαλύτερος αδελφός της, ο Νικάνωρ Μπολουάρτε: τον βαραίνουν υποψίες πως ήταν επικεφαλής δικτύου διαφθοράς που διόριζε αξιωματούχους έναντι δωροδοκιών, επωφελούμενος από την εξουσία της αδελφής του, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

Η Ντίνα Μπολουάρτε, η δημοτικότητα της οποίας έχει πέσει στο ναδίρ, αντιμετώπισε τέσσερις διαδικασίες παύσης και απομάκρυνσής της από το αξίωμα, τρεις από μειοψηφική παράταξη της Αριστεράς. Καμιά τους πάντως δεν έφθασε να τεθεί σε συζήτηση στην ολομέλεια της περουβιανής εθνικής αντιπροσωπείας.

Σε βάρος της είναι επίσης γνωστό πως διενεργείται έρευνα με πολύ πιο βαριές κατηγορίες -«γενοκτονία», «ανθρωποκτονίες κατά συρροή με επιβαρυντικές περιστάσεις» και «πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών»-, εξαιτίας των θανάτων 50 και πλέον ανθρώπων και των τραυματισμών εκατοντάδων άλλων στις ταραχές που ξέσπασαν μετά την ορκωμοσία της τον Δεκέμβριο του 2022.

Η κυρία Μπολουάρτε ορκίστηκε πρόεδρος του Περού μετά την παύση από το Κογκρέσο και τη σύλληψη από την αστυνομία εκείνο τον μήνα του προκατόχου της Πέδρο Καστίγιο, εκλεγμένου με κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, του οποίου ήταν αντιπρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

