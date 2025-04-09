Ξημερώνει Τετάρτη στην Ουάσιγκτον και οι δασμοί που επέβαλε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε αγαθά που εισάγονται από περίπου 60 χώρες, τις οποίες ο ίδιος αποκάλεσε τους «χειρότερους παραβάτες» - έχουν ξεκινήσει, κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο.

Πρόκειται για δασμούς που φτάνουν το 104% στις εισαγωγές από την Κίνα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Τραμπ πρόκειται για χώρες που επιβάλλουν υψηλότερους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, επιβάλλουν μη δασμολογικούς φραγμούς στο αμερικανικό εμπόριο ή έχουν ενεργήσει με τρόπους που υπονομεύουν τους αμερικανικούς οικονομικούς στόχους.

Το 104% προκύπτει από ένα συνδυασμό αφού δασμοί 20% ίσχυαν ήδη πριν από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, δασμοί 34% ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και 50% που επιβλήθηκαν πριν από λίγες ώρες από τον αμερικανικό πρόεδρο.

Επίσης, δασμοί 24% τίθενται σε ισχύ στην Ιαπωνία και 49% στην Καμπότζη.

JUST IN: US tariffs officially go in effect



🇨🇳 China - 104%

🇱🇸 Lesotho - 50%

🇰🇭 Cambodia - 49%

🇱🇦 Laos - 48%

🇲🇬 Madagascar - 47%

🇻🇳 Vietnam - 46%

🇲🇲 Myanmar - 44%

🇱🇰 Sri Lanka - 44%

🇫🇰 Falkland Islands - 41%

🇸🇾 Syria - 41%

🇲🇺 Mauritius - 40%

🇮🇶 Iraq - 39%… — BRICS News (@BRICSinfo) April 9, 2025

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι δασμοί είναι ζωτικής σημασίας για το οικονομικό του όραμα, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένας εμπορικός πόλεμος πλήρους κλίμακας είναι προ των πυλών. Από την πλευρά της η Κίνα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει, τονίζοντας πως η διατήρηση των δικών της δασμών αποτελεί απάντηση στην επιθετική στάση των ΗΠΑ. Οι εκπρόσωποι του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσαν πως η Κίνα «θα πολεμήσει μέχρι τέλους».

Οι τελωνειακοί δασμοί υπερβαίνουν σημαντικά τους επιπλέον δασμούς 10% για μεγάλο μέρος των προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ από σχεδόν όλο τον κόσμο και τέθηκαν σε ισχύ στις 5 Απριλίου.

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο BBC Newsday, ο Βίκτορ Γκάο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του think tank Κέντρο για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση είπε ότι οι δασμοί «δεν θα επαναφέρουν τις θέσεις εργασίας στον τομέα της μεταποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του πρέπει να ξυπνήσουν με λογική και να χρησιμοποιήσουν λογική αντί για μέγιστο εκφοβισμό κατά της Κίνας και τόσων άλλων χωρών».

Ο κ. Γκάο προβλέπει ότι η κινεζική κυβέρνηση «δεν θα κλείσει τα μάτια» σε αυτό που θεωρεί «απόλυτο πόλεμο» όταν πρόκειται για το εμπόριο.

«Δεν υπάρχουν αγορές πανικού στην Κίνα, ενώ έχετε τεράστιο όγκο αγορών πανικού στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Η Κίνα είναι μια σταθεροποιητική δύναμη, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται γρήγορα αντιληπτές ως μια δύναμη ανατροπής», είπε.

Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια

Πτώση καταγράφουν και σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια.

Ο δείκτης Nikkei225 κατρακυλά 4,15%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng πέφτει κατά 2,08%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημειώνει απώλειες 3,26%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας πέφτει 1,61% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία υποχωρεί επίσης 1,06%.

Στο άκουσμα των επιπλέον δασμών οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Τρίτη για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ανακοίνωση των δασμών από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα,

Σε χαμηλό τετραετίας το πετρέλαιο

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης, λόγω των ανησυχιών για τη διαφαινόμενη ζήτηση που τροφοδοτούνται.

Η τιμή του αργού πετρελαίου WTI κυμαίνεται γύρω στο όριο των 57,70 δολαρίων, σημειώνοντας ενδοημερήσια απώλεια σχεδόν 3,20% κατά τη διάρκεια των συναλλαγών νωρίς το πρωί στο ασιατικό χρηματιστήριο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent έχασαν 2,13 δολάρια ή 3,39%, φθάνοντας στα 60,69 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate υποχώρησαν 2,36 δολάρια ή 3,96% στα 57,22 δολάρια. Το Brent έφτασε στο χαμηλότερο σημείο του από τον Μάρτιο του 2021 και το WTI στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021.

Σε νέα χαμηλά το κινεζικό γουάν

Την ίδια ώρα, πτώση σημειώνει και το γουάν το οποίο υποχωρεί σε νέο χαμηλό 19 μηνών έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Το γουάν υποχώρησε 0,2% στα 7,3498 ανά δολάριο στις απογευματινές συναλλαγές, αφού υποχώρησε στο χαμηλό των 7,3505 ανά δολάριο νωρίτερα στη συνεδρίαση, το χαμηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το υπεράκτιο γουάναντιστάθμισε τις απώλειες και σκαρφάλωσε περίπου 0,62% στα 7,3812 γουάν ανά δολάριο στις ασιατικές συναλλαγές, αφού έπεσε περισσότερο από 1% την προηγούμενη συνεδρίαση και έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο ρεκόρ στα 7,4288 ανά δολάριο μέσα σε μια νύχτα.

