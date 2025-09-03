Περιορίστηκαν οι δημόσιες εμφανίσεις του Τραμπ - Αναφορές για προβλήματα στην υγεία του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την Τρίτη δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι σε κακή κατάσταση υγείας, λέγοντας ότι ήταν απασχολημένος κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, και του εορτασμού της «Ημέρας της Εργασίας», δίνοντας συνεντεύξεις στα ΜΜΕ και επισκεπτόμενος το γήπεδο του γκολφ στη Βιρτζίνια.

«Ήμουν πολύ δραστήριος το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ερωτηθείς αν γνώριζε τις αναφορές, τις χαρακτήρισε «ψευδείς».

Ο Τραμπ, 79 ετών, έγινε τον Ιανουάριο ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ.

Οι εικασίες για την υγεία του έκαναν τον γύρο του διαδικτύου μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X το Σαββατοκύριακο, με αναρτήσεις που αναφέρονταν στην έλλειψη δημόσιου προγράμματος του Τραμπ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και σε μια συνέντευξη του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στην USA Today που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αν ήταν έτοιμος να αναλάβει τον ρόλο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο Βανς είπε ότι ήταν βέβαιος ότι ο Τραμπ ήταν «σε καλή κατάσταση», αλλά επίσης άφησε να εννοηθεί ότι ήταν έτοιμος να παρέμβει σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε στον πρόεδρο.

Σύμφωνα με το Reuters, η τελευταία εκτεταμένη συνομιλία του Τραμπ με δημοσιογράφους είχε πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου μια εβδομάδα νωρίτερα. Ο Τραμπ ηγήθηκε της συνεδρίασης που διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες στις 26 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι δημοσιογράφοι τον έβλεπαν να φεύγει από τον Λευκό Οίκο κάθε μέρα για να επισκεφτεί το γήπεδο του γκολφ.

Ο Τραμπ υποβλήθηκε σε εκτενή κλινική εξέταση στις 11 Απριλίου στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed στα προάστια της Ουάσινγκτον. Η εξέταση διαπίστωσε ότι είχε φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό και δεν υπήρχαν σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος.

Στις 17 Ιουλίου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ ένιωθε πρήξιμο στα κάτω άκρα, ενώ φωτογραφίες τον έδειχναν με πρησμένους αστραγάλους και μακιγιάζ που κάλυπτε μώλωπες σε μέρος του χεριού του.

Ο γιατρός του, Σον Μπαρμαμπέλα, ανέφερε σε επιστολή που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος ότι οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το πρόβλημα στο πόδι οφειλόταν σε «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», μια καλοήθη και συχνή πάθηση, ειδικά σε άτομα άνω των 70 ετών.

Ο γιατρός είπε ότι οι μώλωπες στο χέρι του Τραμπ οφείλονται στον ήπιο ερεθισμό των μαλακών ιστών από τη συχνή χειραψία και τη χρήση ασπιρίνης, την οποία ο Τραμπ λαμβάνει ως μέρος ενός «τυπικού σχήματος καρδιαγγειακής πρόληψης».

Έκτοτε, ο Λευκός Οίκος έχει υποβαθμίσει τις ανησυχίες για την υγεία του Τραμπ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με το πόδι.

Πηγή: skai.gr

