Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους τους να μην καταφεύγουν σε «δημιουργική λογιστική» για να πετύχουν τον νέο στόχο αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, με την Ιταλία να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της πρότασης να υπολογιστεί η γέφυρα της Σικελίας ως στρατιωτική δαπάνη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας, η Ιταλία δεσμεύτηκε να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, ικανοποιώντας το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της Χάγης τον Ιούνιο. Η δέσμευση αυτή προκάλεσε ερωτήματα για το κατά πόσο μια υπερχρεωμένη και στάσιμη οικονομία μπορεί να ανταποκριθεί, ενώ παράλληλα άνοιξε τη συζήτηση για το αν το έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ που θα συνδέσει τη Σικελία με την ιταλική χερσόνησο μπορεί να λογιστεί ως αμυντική δαπάνη.

«Είχα συνομιλίες ακόμη και σήμερα με ορισμένες χώρες που υιοθετούν μια πολύ διευρυμένη ερμηνεία των αμυντικών δαπανών», δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, μιλώντας την Τρίτη στο Bled Strategic Forum στη Σλοβενία.

Είναι «πολύ σημαντικό» ο στόχος του 5% να αφορά συγκεκριμένα τις αμυντικές και συναφείς δαπάνες και η δέσμευση να έχει ληφθεί «με σοβαρότητα», υπογράμμισε ο απεσταλμένος.

«Δεν μιλάμε για γέφυρες που δεν έχουν καμία στρατηγική στρατιωτική αξία», πρόσθεσε. «Δεν μιλάμε για σχολεία που, σε κάποιο φανταστικό σενάριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλους στρατιωτικούς σκοπούς».

Ερωτηθείς ειδικά για το αν η γέφυρα πάνω από το Στενό της Μεσσήνης εμπίπτει στην κατηγορία των νόμιμων αμυντικών δαπανών, ο Γουίτακερ ήταν σαφής.

«Παρακολουθώ την κατάσταση πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο Μάθιου Γουίτακερ. «Το θετικό σε αυτή την περίοδο για το ΝΑΤΟ, σε σύγκριση με τη σύνοδο της Ουαλίας το 2014, είναι ότι πλέον διαθέτουμε μηχανισμούς παρακολούθησης».

Αρκετοί Ιταλοί αξιωματούχοι και πολιτικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπό σχεδιασμό γέφυρα στο Στενό της Μεσσήνης να χαρακτηριστεί στρατιωτικό περιουσιακό στοιχείο, ώστε να υπολογιστεί στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ.

Ένα επιχείρημα υπέρ αυτής της πρότασης είναι ότι η Σικελία φιλοξενεί σημαντικές στρατιωτικές βάσεις, μεταξύ αυτών και βάσεις που χρησιμοποιεί η Συμμαχία. Σε κυβερνητικό έγγραφο του Απριλίου, η γέφυρα χαρακτηριζόταν «στρατηγικής σημασίας» για την «εθνική και διεθνή ασφάλεια» και αναφερόταν ότι «θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο της άμυνας και της ασφάλειας, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των ιταλικών και συμμαχικών δυνάμεων».

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Η ιδέα συζητείται σε υπουργικό επίπεδο, ανάμεσα στο υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Άμυνας και το αρμόδιο όργανο για τις υποδομές. Ωστόσο, αξιωματούχος με γνώση των θέσεων του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι το θέμα δεν έχει τεθεί εκεί.

Ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, που έχει αναλάβει την προώθηση του έργου, κρατά ανοιχτές τις επιλογές: «Θα μπορούσε να έχει διπλή χρήση, ώστε να αξιοποιείται και για λόγους ασφάλειας», είπε σε συνέντευξη Τύπου τον περασμένο μήνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάντως, ζητούν αποδείξεις ότι οι σύμμαχοι επενδύουν σε τάγματα, πυροβολικό και άρματα μάχης — δηλαδή σε μέσα απαραίτητα για έναν πόλεμο — και όχι σε έργα μηχανικής πολυτέλειας. Η ιδέα της γέφυρας προς τη Σικελία ανάγεται στην εποχή του Μπενίτο Μουσολίνι, ενώ αναβίωσε και εγκαταλείφθηκε εκ νέου από τον πρώην πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Ο Γουίτακερ εκτιμά ότι, αν και η Ευρώπη έχει αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της, η πρόοδος δεν είναι αρκετά γρήγορη. Καθώς περιοδεύει στην περιοχή για να διαβεβαιώσει τους συμμάχους ότι οι ΗΠΑ «δεν πάνε πουθενά» όσον αφορά τη δέσμευσή τους στο ΝΑΤΟ, στέλνει τρία βασικά μηνύματα:

Έλλειψη στρατευμάτων: «Ανησυχώ ότι δεν υπάρχουν αρκετοί μάχιμοι στρατιώτες στην Ευρώπη από τις ίδιες τις ευρωπαϊκές χώρες».

Ασθενής ανάπτυξη: «Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να διορθώσει τη δική της οικονομική μηχανή, αντί απλώς να προσπαθεί να προστατεύει τις βιομηχανίες της».

Κυβερνοαπειλές: «Πιστεύω πραγματικά ότι αν υπάρξει ξανά χερσαίος πόλεμος στην Ευρώπη, η πρώτη επίθεση θα είναι κυβερνοεπίθεση ή κάποια άλλη μορφή υβριδικής ενέργειας».

Οι τελευταίες παρατηρήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μία ημέρα νωρίτερα η πτήση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δέχτηκε παρεμβολές κατά την προσγείωση στη Βουλγαρία. Οι αρχές εκτίμησαν ότι η παρεμβολή προκλήθηκε πιθανότατα από τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.