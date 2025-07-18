Η διάγνωση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας στον Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγινε γνωστό από τον προσωπικό του γιατρό, δεν προκαλεί ανησυχία για τη γενική του υγεία.

Ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για καλοήθη κατάσταση, η οποία εντοπίστηκε έπειτα από την εμφάνιση οιδήματος στα κάτω άκρα και διαγνώστηκε μέσω υπερηχογραφικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις καθώς παρουσίαζε οίδημα στο κάτω μέρος των ποδιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διαβάζοντας την επιστολή του γιατρού, ανέφερε ότι πρόκειται για μια «ήπια» κατάσταση, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων του προέδρου ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Φυσιολογική ήταν επίσης η δομή και η λειτουργία της καρδιάς.

Ένας μικρός μώλωπας στο χέρι του Τραμπ, που ήταν εμφανής σε πρόσφατες φωτογραφίες του, αποδίδεται στις συχνές χειραψίες που κάνει και στη λήψη ασπιρίνης.

Η Λέβιτ είπε ότι η φλεβική ανεπάρκεια είναι μια «συνηθισμένη πάθηση» σε άτομα άνω των 70 ετών και δεν υπάρχουν ενδείξεις για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή για κάποιο πρόβλημα στις αρτηρίες του προέδρου.

Αλλά τι ακριβώς είναι η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και πώς αντιμετωπίζεται;

Τι είναι η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (ΧΦΑ) είναι μια συχνή πάθηση, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 70 ετών, που επηρεάζει έως και το 40% του πληθυσμού. Προκαλείται όταν οι φλέβες των ποδιών δεν καταφέρνουν να επιστρέψουν το αίμα αποτελεσματικά στην καρδιά, με αποτέλεσμα στασιμότητα του αίματος στα κάτω άκρα.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Οίδημα (πρήξιμο) στα πόδια

Αίσθημα βάρους ή κόπωσης

Πόνο, κράμπες ή μούδιασμα

Ορατοί κιρσοί

Σε προχωρημένες περιπτώσεις, έλκη ή δερματικές αλλοιώσεις.

Πώς λειτουργούν οι φλέβες και πού οφείλεται η δυσλειτουργία

Οι φλέβες διαθέτουν βαλβίδες που επιτρέπουν στο αίμα να κυκλοφορεί προς την καρδιά, αποτρέποντας την παλινδρόμηση. Όταν αυτές οι βαλβίδες χαλαρώσουν ή υπολειτουργούν, το αίμα συγκεντρώνεται στα πόδια, προκαλώντας τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της ΧΦΑ.

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της πάθησης είναι:

Ιστορικό θρόμβωσης ή φλεβίτιδας

Παχυσαρκία

Καθιστική ζωή

Ορθοστασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα

Διάγνωση και θεραπεία

Η διάγνωση γίνεται συνήθως με υπερηχογράφημα φλεβών, ενώ απαιτείται ενδελεχής ιατρική αξιολόγηση ώστε να αποκλειστούν πιο σοβαρές αιτίες, όπως καρδιακά ή νεφρικά προβλήματα.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει:

Χρήση ελαστικών καλτσών συμπίεσης

Ανύψωση των ποδιών κατά την ανάπαυση

Σωματική άσκηση, κυρίως περπάτημα

Διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους

Σε προχωρημένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστούν:

Φαρμακευτική αγωγή

Χειρουργικές ή επεμβατικές θεραπείες, όπως σκληροθεραπεία ή αφαίρεση κιρσών

Συμβουλές πρόληψης

Αποφύγετε πολύωρη ορθοστασία ή ακινησία

Κάντε τακτικά διαλείμματα για να κινείτε τα πόδια

Γυμναστείτε συστηματικά, έστω και με απλό περπάτημα

Φοράτε κατάλληλα υποδήματα και, αν υπάρχει προδιάθεση, ειδικές κάλτσες συμπίεσης

Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια δεν απειλεί άμεσα τη ζωή, αλλά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και σωστά.

Πηγή: skai.gr

