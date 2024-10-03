Περιμένοντας το Ισραήλ να απαντήσει

Της Αθηνάς Παπακώστα

Από το τηλέφωνο ο αρχιστράτηγος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεϊν Σαλαμί, έδωσε εντολή και σχεδόν 200 βαλλιστικοί πύραυλοι εξαπολύθηκαν κατά του Ισραήλ αργά το απόγευμα της Τρίτης. Ανάμεσα σε αυτούς, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, και οι υπερηχητικοί πύραυλοι Φατάχ.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οι περισσότεροι από τους πυραύλους «αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ και τον αμυντικό συνασπισμό του οποίου ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες», ενώ σημείωσαν ότι υπήρξε «ένας μικρός αριθμός πληγμάτων» στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ.

36 ώρες μετά η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν επιθυμεί πόλεμο. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως εάν το Ισραήλ απαντήσει, τότε δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.

Το Ιράν επέδειξε αυτοσυγκράτηση, όταν στις 31 Ιουλίου εξοντώθηκε, στην καρδιά της Τεχεράνης, ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Ωστόσο, όπως σημειώνει το βρετανικό δίκτυο BBC, αυτή του η στάση κατάντησε πηγή ταπείνωσης.

Το Ισραήλ μέσα σε λίγες μόλις ημέρες κατάφερε μία σειρά φονικών και καλά συντονισμένων χτυπημάτων ενάντια στον προωθημένο του βραχίονα του Ιράν, τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ - φτάνοντας μάλιστα και στο σημείο να εξοντώσει τον γενικό γραμματέα της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, την περασμένη Παρασκευή στα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο.

Η απόφαση του Ιράν για μία νέα πυραυλική καταιγίδα κατά του Ισραήλ αντικατοπτρίζει την ολοένα κι αυξανόμενη ανησυχία στην Τεχεράνη πως εάν η χώρα παρέμενε και μετά την εξόντωση Νασράλα σιωπηλή τότε θα έμοιαζε αδύναμη και ευάλωτη τόσο στο εσωτερικό της όσο και στα μάτια των συμμάχων της και συγκεκριμένα στα μέλη του επονομαζόμενου «Άξονα της Αντίστασης» στον οποίο ανήκουν και η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.

Η ιρανική ηγεσία κατηγορούσε εδώ και μήνες το Ισραήλ ότι προσπαθεί να σύρει την Τεχεράνη σε έναν πόλεμο στον οποίο αναπόφευκτα θα παρασυρθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας χθες, Τετάρτη, από το Κατάρ, τόνισε ότι «Αμερικανοί και Ευρωπαίοι μας είπαν πως εάν δεν δράσουμε, σε μία εβδομάδα θα υπάρχει ειρήνη στη Γάζα. Εμείς περιμέναμε, αλλά (οι Ισραηλινοί) κλιμάκωσαν τις δολοφονίες τους».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Μοχάμαντ Μπαγκέρι, δήλωσε πως η εποχή «της υπομονής και της αυτοσυγκράτησης» έχει πια παρέλθει ξεκαθαρίζοντας ότι στην περίπτωση ισραηλινής αντεπίθεσης η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι ισχυρότερη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ όμως στην πρώτη του αντίδραση επεσήμανε ότι «το Ιράν έκανε τεράστιο λάθος και θα το πληρώσει».

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δυναμώνουν τη ρητορική τους και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Τζέικ Σάλιβαν, προειδοποιεί επίσης για σοβαρές συνέπειες και δηλώνει πως η Ουάσιγκτον «θα συνεργαστεί με το Ισραήλ να γίνει αυτό».

Ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης επικαλούμενα Ισραηλινούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται «εντός των επόμενων ημερών». για αντίποινα κατά του Ιράν Στόχος, όπως αναφέρουν, θα είναι «στρατηγικοί στόχοι» συμπεριλαμβανομένων και των ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο επίθεσης στα πυρηνικά του Ιράν, η Ουάσιγκτον έχει βάλει φρένο με τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, να δηλώνει πως «η ισραηλινή απάντηση θα πρέπει να είναι ανάλογη της επίθεσης του Ιράν, κι όχι εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων».

Η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην επέμβουν και τώρα έχοντας πια εκδικηθεί για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Αμπάς Νιλφορουσάν, περιμένει την απάντηση του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.