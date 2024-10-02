Βέλγιο: Απαγορεύει στους μαθητές τη χρήση κινητών στα σχολεία

Η κυβέρνηση της oμοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών αποφάσισε να απαγορεύσει στους μαθητές την χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων αντίστοιχων συσκευών στο σχολείο.

Το μέτρο, που θα εφαρμοστεί από την έναρξη του σχολικού έτους 2025-2026, θα ισχύει από το νηπιαγωγείο έως το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Είναι σημαντική η διαφύλαξη της σωματικής και ψυχικής υγείας των μαθητών κάνοντας μεταρρυθμίσεις σε ό,τι έχει σχέση με τις οθόνες, ειδικά στο σχολείο ανέφερε ο Ίβ Κοπετιέ γαλλόφωνος υπουργός Υγείας.

«Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι και να αναλάβουμε δράση. Δεν είναι θέμα απόρριψης της τεχνολογίας, αλλά ρύθμισης της χρήσης της ώστε να μην γίνει κίνδυνος για τους νέους μας» επισήμανε.

