Βηρυτός: Χτύπημα σε συνοικία- προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια

Eπίθεση στο Νταχίγιε, συνοικία προπύργιο της Χεζμπολάχ, σημειώθηκε νωρίτερα από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με αναφορές, ακούστηκαν τρεις δυνατές εκρήξεις νότια της Βηρυτού με λίγους καπνούς να γίνονται ορατοί στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Δαμασκό της Συρίας.

Ο γαμπρός του Χασάν Νασράλα. Χασάν Τζααφάρ Κασίρ φαίνεται πως ήταν ο στόχος της αεροπορικής επίθεσης των Ισραηλινών.

Σύμφωνα με αναφορές, ο γαμπρός του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, έπεσε νεκρός από το αεροπορικό χτύπημα της IAF την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός του Κασίρ, άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Ο γαμπρός του Νασράλα ήταν αδερφός του Μουχαμάντ Τζααφάρ Κασίρ, ο οποίος «εξουδετερώθηκε» από άλλο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό, λίγες ώρες νωρίτερα.

