Πεντάγωνο: Οι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς στην Ουάσινγκτον θα φέρουν όπλα

Οι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς που έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον θα φέρουν πλέον όπλα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, σηματοδοτώντας μια πιο επιθετική στάση μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν παίζει παιχνίδια» με την ομοσπονδιακή ανάληψη της επιβολής του νόμου στην πόλη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Τα μέλη της Joint Task Force «θα βρίσκονται σύντομα σε αποστολή με τα υπηρεσιακά τους όπλα, σύμφωνα με την αποστολή και την εκπαίδευσή τους», ανέφερε το Πεντάγωνο.

Η διαταγή αποτελεί ανατροπή για τον στρατό, ο οποίος είχε αναφέρει στις 14 Αυγούστου ότι τα όπλα θα είναι διαθέσιμα αλλά «θα παραμείνουν στο οπλοστάσιο» και ότι τα στρατεύματα δεν θα προβούν σε συλλήψεις. Περίπου 2.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς έχουν σταλεί στην Ουάσινγκτον από τότε που ο Τραμπ έστειλε στρατιώτες στην πρωτεύουσα της χώρας και έθεσε τη Μητροπολιτική Αστυνομία υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο 2 δισ. δολάρια για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα, καθώς επιδιώκει να ασκήσει μεγαλύτερη εξουσία στην Ουάσινγκτον.

Η ομοσπονδιακή ανάληψη της πόλης παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλής στους κατοίκους της Ουάσινγκτον, όπως δείχνουν τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων.

