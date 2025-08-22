ΟΗΕ: «Ασιτία» στη Γάζα, κινδυνεύουν εκατοντάδες χιλιάδες

Για πρώτη φορά η Υπηρεσία Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) του ΟΗΕ κάνει λόγο για «ασιτία» στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από 22 μήνες πολέμου. Σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, σε άμεσο κίνδυνο βρίσκονται περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 132.000 παιδιά κάτω των 5 ετών. «Ιδιαίτερα κρίσιμη» χαρακτηρίζεται η κατάσταση για 41.000 παιδιά- αριθμός διπλάσιος από τον αντίστοιχο του περασμένου Μαΐου. Είναι προφανές ότι η παροχή βοήθειας μέσω... αερογέφυρας δεν επαρκεί.



Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται «ασιτία» σε χώρα της Μέσης Ανατολής. «Πρόκειται για αποτυχία της ανθρωπότητας» δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Τομ Φλέτσερ, συντονιστής επισιτιστικής βοήθειας από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, απευθύνει έκκληση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου: «Αφήστε μας να μεταφέρουμε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε μεγάλες ποσότητες και χωρίς εμπόδια. Τερματίστε την εκδίκηση».

«Ο εφιάλτης γίνεται πραγματικότητα»

«Το σενάριο-εφιάλτης έχει γίνει πραγματικότητα» τονίζει ο Τζέρεμι Λόρενς, εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Από την πλευρά του ο Φόλκερ Τουρκ, Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προειδοποιεί: «Είναι έγκλημα πολέμου να επιλέγεται η λιμοκτονία ως όπλο». Πιο αναλυτικά, ο Τουρκ εκτιμά ότι «το Ισραήλ έχει καταστρέψει σημαντικές υποδομές και όλες τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, έχει απαγορεύσει το ψάρεμα, έχει εκτοπίσει τον πληθυσμό».

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ασιτία

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε σημερινή ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει ασιτία στη Γάζα», ότι οι εκτιμήσεις της IPC δεν είναι παρά μία «εκστρατεία fake news της Χαμάς» και ότι από την αρχή του πολέμου έχουν περάσει στη Λωρίδα της Γάζας περισσότερα από 100.000 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια. Ιδιαίτερα μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες, επισημαίνει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, «οι τοπικές αγορές πλημμύρισαν με είδη πρώτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί σημαντικά οι τιμές τους».



Η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που είναι επιφορτισμένη με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη (COGAT) απορρίπτει επίσης την έκθεση της IPC, λέγοντας ότι τα συμπεράσματά της είναι «προκατειλημμένα» και «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».



Πηγές: dpa, Reuters, AFP, ARD

Πηγή: Deutsche Welle

