Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, χαρακτήρισε τον λιμό που κηρύχθηκε επίσημα στη Γάζα ως «απολύτως φρικιαστικό» και «πλήρως αποτρέψιμο», κάνοντας λόγο για μια «ηθική πρόκληση» και επιρρίπτοντας ευθέως την ευθύνη στην ισραηλινή κυβέρνηση για την πρόκληση μιας «ανθρωπογενούς καταστροφής».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την επιβεβαίωση του λιμού στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές από την IPC ​​(Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας), ο Λάμι ζητά την άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

«Η άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει την είσοδο επαρκούς βοήθειας στη Γάζα έχει προκαλέσει αυτή την ανθρωπογενή καταστροφή», αναφέρει η δήλωση, υπογραμμίζοντας τις «αποκρουστικές συνέπειες», ειδικά για τα παιδιά, όπως αυτές καταγράφονται στη σχετική έκθεση.

Το Λονδίνο καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να δράσει «άμεσα και με βιώσιμο τρόπο» ώστε να σταματήσει η περαιτέρω επιδείνωση. Συγκεκριμένα η βρετανική πλευρά ζητάει:

Ανεμπόδιστη πρόσβαση για τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες, καύσιμα και κάθε είδους βοήθεια.

Άδεια στον ΟΗΕ και τις διεθνείς ΜΚΟ να επιτελούν το σωτήριο έργο τους χωρίς παρεμβάσεις.

Η ανακοίνωση συνδέει άμεσα την ανθρωπιστική κρίση με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τονίζοντας: «Η βοήθεια πρέπει να φτάσει σε όσους έχουν ανάγκη επειγόντως και χωρίς καθυστέρηση. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα μια άμεση κατάπαυση του πυρός, για να επιτραπεί η παράδοση βοήθειας με τη μέγιστη ταχύτητα και στην απαιτούμενη κλίμακα. Αυτό περιλαμβάνει τη διακοπή της στρατιωτικής επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, που αποτελεί το επίκεντρο του λιμού».

Παράλληλα, η Βρετανία επανέλαβε την καταδίκη της για τη συγκεκριμένη στρατιωτική δράση, προειδοποιώντας ότι «μόνο θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

Η δήλωση ολοκληρώνεται με μια δραματική έκκληση για τον τερματισμό αυτής της «τρομερής σύγκρουσης», περιγράφοντας την άμεση και μόνιμη εκεχειρία ως «τον μόνο τρόπο για να σταματήσει ο πόνος, να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων, να επιτευχθεί μαζική αύξηση της βοήθειας και να παραδοθεί ένα πλαίσιο για διαρκή ειρήνη».

Πηγή: skai.gr

