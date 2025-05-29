Πεντάγωνο: Καταργεί το μέτρο του Μασκ «τι έκανες την περασμένη εβδομάδα»

Μετά την «προγραμματισμένη» αποχώρηση του Ίλον Μασκ από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν άμεσα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσημα ότι καταργεί την περίφημη μεταρρύθμισή του «τι έκανες την περασμένη εβδομάδα»

Μετά τη σύντομη, αλλά άκρως δραματική θητεία του Μασκ στην ηγεσία του DOGE (τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας), η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι κυβερνητικά στοιχεία αρχίζουν να απομακρύνονται από ορισμένες από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές του σχολιάζει το Axios.

Ο αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, Τζουλς Χερστ, δήλωσε στο προσωπικό του Πενταγώνου την Παρασκευή ότι η εβδομαδιαία πρωτοβουλία «Τι έκανες την περασμένη εβδομάδα» θα τερματιστεί την επόμενη Τετάρτη.

Ο Χερστ ζήτησε από τους υπαλλήλους να μοιραστούν «μία συγκεκριμένη ιδέα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ή την εξάλειψη της σπατάλης» στα τελικά email υποβολής.

«Αυτή η πρωτοβουλία παρείχε σε ηγέτες και προϊσταμένους πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις συνεισφορές των υπαλλήλων τους, ενίσχυσε την λογοδοσία και βοήθησε στον εντοπισμό ευκαιριών για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα σε όλο το υπουργείο», ανέφερε πάντως η δήλωση, που φαίνεται να «χρυσώνει το χάπι» στον Μασκ.

Ο Μασκ ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα έπρεπε να στέλνουν ένα email αναφέροντας τι είχαν καταφέρει την προηγούμενη εβδομάδα — προειδοποιώντας ότι η μη τήρηση αυτού του μέτρου θα θεωρούνταν παραίτηση.

Ήταν μια σελίδα βγαλμένη κατευθείαν από το εγχειρίδιο που χρησιμοποίησε όταν ανέλαβε το Twitter, κάνοντας τους εργαζόμενους να δικαιολογούν την παραμονή τους στην εργασία τους. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι αντεπιτέθηκαν, προχωρώντας σε μηνύσεις για το email.

Μόνο περίπου το ήμισυ του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού απάντησε στο αρχικό email του Μασκ και πολλές υπηρεσίες είπαν στους εργαζόμενους τους να το αγνοήσουν.

Πηγή: skai.gr

