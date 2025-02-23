«Τι έκανες την περασμένη εβδομάδα;»: Ο Μασκ έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να δώσουν αναφορά ως τη Δευτέρα, αλλιώς απολύονται

Η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε χθες το βράδυ email στους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, με το οποίο τους ζητά να υποβάλουν λεπτομερή αναφορά μέχρι το βράδυ της Δευτέρας για τα εργασιακά επιτεύγματα της περασμένης εβδομάδα, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.

Τα email έφτασαν λίγη ώρα αφότου ο Ίλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής του DOGE (το τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης Τραμπ) ανάρτησε στο X ότι η μη απάντηση στο email θα θεωρηθεί ως παραίτηση.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.



Failure to respond will be taken as a resignation. — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

«Σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου Τραμπ, όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα λάβουν σύντομα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αναφέρουν τι έκαναν την περασμένη εβδομάδα» έγραψε ο Μασκ στο X. «Η απουσία απάντησης θα θεωρηθεί παραίτηση» συνέχισε.

Η ανάρτηση του Μασκ ήρθε λίγες ώρες μετά από ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, ότι το DOGE θα πρέπει να γίνει πιο επιθετικό στις προσπάθειές του να περιορίσει και να αναδιαμορφώσει το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό των 2,3 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σύμφωνα με το Reuters, τα email έφτασαν σε υπαλλήλους ομοσπονδιακών υπηρεσιών, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ο τίτλος του email ήταν «Τι έκανες την προηγούμενη εβδομάδα;».

Το email ζητά από τους υπαλλήλους να δώσουν μια σύνοψη πέντε σημείων του «τι καταφέρατε στη δουλειά την περασμένη εβδομάδα» και να το στείλουν στους διευθυντές τους.

Οι υπάλληλοι έχουν προθεσμία να απαντήσουν μέχρι και ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Δεν είναι σαφές σε ποιο νόμο βασίζεται ο Μασκ για να απολύσει ομοσπονδιακούς εργαζομένους εάν δεν ανταποκριθούν στο αίτημά του και τι θα συνέβαινε με υπαλλήλους που δεν μπορούν να αναφερθούν με λεπτομέρειες σε κάτι που είναι χαρακτηρισμένο ως απόρρητο.

Σύμφωνα με το CNN, κάποιες υπηρεσίες συμβούλευσαν τους εργαζομένους να μην απαντήσουν ακόμη στο email, ειδικά αν εργάζονται σε ευαίσθητους τομείς. Μεταξύ αυτών και ο νεοδιόριστος επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ είπε στους υπαλλήλους του γραφείου το Σάββατο να μην απαντήσουν αμέσως στο email.

Και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) ειδοποιήθηκαν το Σάββατο να μην απαντήσουν μέχρι να λάβουν περαιτέρω οδηγίες από το Υπουργείο Άμυνας, ανέφερε πηγή.

Ο Εντ Μάρτιν, γενικός εισαγγελέας στην Ουάσινγκτον DC, έστειλε email που συμβούλευε τους υπαλλήλους να «είναι γενικοί» στις απαντήσεις τους και υποσχέθηκε ότι θα τους προστατεύσει. «Αν κάποιος σας δημιουργεί προβλήματα, σας καλύπτω», έγραψε ο Μάρτιν.

Ο επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών, αντίθετα, έδωσε εντολή στο προσωπικό να συμμορφωθεί και να απαντήσει στο email, αλλά σημείωσε ότι η υπηρεσία διαθέτει πόρους που επιτρέπουν στην υπηρεσία να χρησιμοποιεί υπαλλήλους «σε περιόδους αβεβαιότητας».

Πηγή: skai.gr

