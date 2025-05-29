Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ άσκησε έφεση την Τετάρτη σε απόφαση-βόμβα εμπορικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου, η οποία ανατρέπει την πολιτική του Αμερικανού προέδρου στο εμπόριο, δηλαδή την εφαρμογή των ανταποδοτικών δασμών τους οποίους επέβαλε ο Ρεπουμπλικάνος, καθώς την κρίνει αντισυνταγματική.

Πρόκειται για εκτελεστικά διατάγματα που αφορούν πρακτικά όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, αναφέρει έγγραφο που η κυβέρνηση υπέβαλε στη δικαιοσύνη.

«Διά της παρούσης, γνωρίζεται ότι οι εναγόμενοι άσκησαν έφεση σε εφετείο των ΗΠΑ», αναφέρει το έγγραφο, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το δικαστικό φρένο στους δασμούς Τραμπ

Σύμφωνα με το αμερικανικό δικαστήριο για το διεθνές εμπόριο (ITC), «ο πρόεδρος δεν μπορεί να επικαλείται τον νόμο περί έκτακτης οικονομικής ανάγκης του 1977 –όπως έκανε ο κ. Τραμπ– προκειμένου να δικαιολογήσει τη χρήση προεδρικών εκτελεστικών διαταγμάτων για την επιβολή τελωνειακών δασμών, ώστε «να επιβάλλει απεριόριστους επιπρόσθετους δασμούς σε αγαθά από σχεδόν όλες τις χώρες».

Σύμφωνα με τους δικαστές, τα εκτελεστικά διατάγματα της 2ης Απριλίου, με τα οποία επιβλήθηκαν οι δασμοί κατ’ ελάχιστον 10% στο σύνολο των εισαγόμενων προϊόντων και ως και 50% ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, «υπερβαίνουν τις εξουσίες που έχουν δοθεί στον πρόεδρο στο πλαίσιο του νόμου IEEPA (σ.σ. επιτρέπει ανάληψη δράσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατάσταση έκτακτης οικονομικής ανάγκης) για τη ρύθμιση των εισαγωγών μέσω της χρήσης τελωνειακών δασμών».

Σε γραπτή γνωμοδότηση που συνοδεύει την απόφαση, ένα από τα μέλη του δικαστηρίου, που δεν κατονομάζεται, επισήμανε ότι η παραχώρηση «απεριόριστης» εξουσίας στον πρόεδρο ως προς τους τελωνειακούς δασμούς συνεπάγεται «αποκήρυξη» της δυνατότητας της νομοθετικής εξουσίας για αυτό, παραχώρησή της στην εκτελεστική, κάτι που αντίκειται προς το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Ο νόμος IEEPA επιτρέπει στον πρόεδρο να αποφασίζει «απαραίτητα οικονομικά μέτρα» ή να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις για «την αντιμετώπιση ‘εξαιρετικής και ασυνήθιστης’ απειλής», εξήγησε το δικαστήριο.

«Οι δικαστές δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν»

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου καταφέρθηκε την Τετάρτη εναντίον «δικαστών που δεν έχουν εκλεγεί» και κατ’ αυτόν δεν έχουν δικαίωμα «να αποφασίζουν για τον τρόπο αντιμετώπισης κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης».

«Ο πρόεδρος Τραμπ ορκίστηκε να βάλει πρώτα την Αμερική και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλους τους μοχλούς της εκτελεστικής εξουσίας για να αντιμετωπίσει την κρίση και να αποκαταστήσει το μεγαλείο της Αμερικής», τόνισε ο εκπρόσωπος Κους Ντεσάι σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.