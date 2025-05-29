Η Τουρκία θα ναυπηγήσει πυρηνικά υποβρύχια. Στόχος της Άγκυρας είναι να αποκτήσει τα «αόρατα υποβρύχια» με πυρηνικούς αντιδραστήρες, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Ηurriyet, «η Τουρκία διαθέτει 13 υποβρύχια και είναι από τις χώρες που διαθέτουν τα περισσότερα υποβρύχια στον κόσμο. Το τουρκικό Ναυτικό ενισχύει τον στόλο της για να προστατεύσει τη Γαλάζια Πατρίδα. Ήδη συνεχίζονται τα προγράμματα ναυπήγησης των υποβρυχίων κλάσης Reis και του εθνικού υποβρυχίου MilDen. Τώρα επισημοποιήθηκε πως το επόμενο διάστημα η Τουρκία θα ναυπηγήσει πυρηνικά υποβρύχια.

» Ο αρχηγός του Ναυτικού Ερτζουμέντ Τατλίογλου σε συνέντευξη του επιβεβαίωσε ότι μετά την παραλαβή των εθνικών υποβρυχίων ΜilDen η Τουρκία θα ναυπηγήσει πυρηνικά υποβρύχια. Έτσι η Τουρκία θα γίνει η 7η χώρα στον κόσμο που θα διαθέτει πυρηνικά υποβρύχια. Τα κλασσικά υποβρύχια με κινητήρες ντίζελ αναγκάζονται συχνά να βγαίνουν στην επιφάνεια για να φορτίσουν τις μπαταρίες τους. Αυτό διευκολύνει τα εχθρικά πλοία να εντοπίσουν τα υποβρύχια. Όμως τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια, λόγω του πυρηνικού αντιδραστήρα τον οποίο διαθέτουν, μπορούν να παραμείνουν αόρατα για πολλούς μήνες! Έτσι η προμήθεια πυρηνοκίνητων υποβρυχίων θα φέρουν μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα στο τουρκικό Ναυτικό καθώς θα γίνει 'αόρατο'.

Ο Tιμούρ Γιλμάζ, διοικητής Υποβρυχίων του τουρκικού Ναυτικού δήλωσε: «Η ασφάλεια του έθνους μας, η αποτρεπτική μας δύναμη το εύρος του ενδιαφέροντός μας και των συμφερόντων μας και η απαραίτητη υποστήριξη στις μονάδες μας υπό την ηγεσία του εθνικού μας αεροπλανοφόρου απαιτούν την απόκτηση πυρηνικού υποβρυχίου».

Τούρκοι αναλυτές: Η Ελλάδα αγοράζει απίστευτα εξελιγμένα οπλικά συστήματα

«Τα F-35, τα Rafale, οι φρεγάτες Βelharra και τα F-16 κάνουν τη διαφορά»

Παρουσιαστής ΕΚOL TV: «Η Ελλάδα επιταχύνει τις τα εξοπλιστικά της προγράμματα, εμείς όσο λέμε πως δεν θέλουμε ένταση, τόσο η Ελλάδα σαν να λέει 'εγώ είμαι εδώ' και διατηρεί μεγάλο μερίδιο για τους εξοπλισμούς».

Mέτε Γιαράρ, στρατιωτικός αναλυτής: «Να πουμε το εξής. Στην πραγματικότητα αγοράζουν απίστευτα εξελιγμένα οπλικά συστήματα και σύμφωνα με την άποψη τους η διαφορά διευρύνεται. Διότι θα πάρουν τα F-35 που θεωρείται το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος του κόσμου. Πήραν τα Rafale, το οποίο είναι ένα καλό μαχητικό για τη γενιά του που είναι 4η γενιά. Επίσης, αγοράζουν ελικόπτερα. Παράλληλα παραλαμβάνουν από τη Γαλλία τις φρεγάτες Belharra. Ήδη παραλαμβάνουν την πρώτη. Είναι καλή φρεγάτα. Τα εκσυγχρονισμένα F-16 και τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα. Όλα αυτά βέβαια δεν θα παραληφθούν άμεσα. Θέλουν 4 ή 5 χρόνια. Δηλαδή τα F-35 θα τα παραλάβουν μετά το 2028. Τα Rafale τα έχουν παραλάβει. Οι φρεγάτες όλες θα παραληφθούν μέχρι το 2028, και τα F-16 μέχρι το 2028».

Πηγή: skai.gr

