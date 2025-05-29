Βίντεο λίγο μετά την ισραηλινή επίθεση στις θέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο Σαναά, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Φρουροί της Επανάστασης στο κανάλι τους στο Telegram. Στο βίντεο διακρίνεται ένα κατεστραμμένο αεροσκάφος να «καπνίζει» ακόμα, και πυροσβεστικά οχήματα γύρω του.

Τα ισραηλινά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν μετά από επανειλημμένες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επίσης μετά από επανειλημμένες επιθέσεις, ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου και άφησαν κρατήρες στον διάδρομο προσγείωσης.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Σαναά είναι το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Υεμένης και βρίσκεται στη Σαναά, την πρωτεύουσα της χώρας.

Μετά την ισραηλινή επιχείρηση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε μήνυμα ότι το Ιράν ευθύνεται για την επιθετικότητα των Χούθι, στη σκιά των αμερικανοϊρανικών διαπραγματεύσεων.

«Η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε ξανά στο αεροδρόμιο της Σαναά, το οποίο ελέγχεται από το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στην Υεμένη.

Εργαζόμαστε σύμφωνα με έναν απλό κανόνα: Όποιος μας βλάπτει, τον βλάπτουμε. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό με τη βία, τώρα θα το καταλάβει με μεγαλύτερη βία.

Αλλά, όπως έχω πει περισσότερες από μία φορές: Οι Χούθι είναι μόνο το σύμπτωμα. Η κύρια κινητήρια δύναμη πίσω τους είναι το Ιράν, το οποίο ευθύνεται για την επιθετικότητα που προέρχεται από την Υεμένη».

