Η γρίπη των πτηνών απειλεί τα περιπλανώμενα αλμπατρός

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδικοί για είδος μεταναστευτικών πουλιών άλμπατρος τα οποία και απειλούνται από στέλεχος της γρίπης των πτηνών που εξελίσσεται ταχέως σε νησί μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Ανταρκτικής, όπου και αναπαράγονται τα μισά πτηνά του εν λόγω είδους.

Η γρίπη των πτηνών υψηλής νοσηρότητας ή HPAI, εικάζεται ότι έφτασε στο νησί Marion, ένα από τα δύο υπο-ανταρκτικά νησιά, που ανήκουν στη Νότια Αφρική, ανέφερε το τμήμα περιβάλλοντος της χώρας σε δήλωση την Τρίτη.

Πιθανώς να προκαλεί το θάνατο πτηνών από τουλάχιστον τρία είδη στο νησί.

«Ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί σε μεγάλες αποστάσεις από τα μεταναστευτικά πουλιά, και έτσι είναι πιθανό ότι έφτασε και στο νησί Marion», ανέφερε το τμήμα περιβάλλοντος, προσθέτοντας ότι έχει εκπαιδεύσει 11 άτομα τα οποία βρίσκονται στο νησί για να εντοπίσουν την ασθένεια σε πτηνά και φώκιες, σε μια προσπάθεια να επιβραδυνθεί η εξάπλωσή του.

Ο ιός έχει ξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο από το 2021, σκοτώνοντας τόσο οικόσιτα όσο και άγρια ​​πτηνά καθώς ενώ παράλληλα μόλυνε και ορισμένα άλλα είδη.

Εντοπίστηκε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους στη Νότια Τζόρτζια, νοτιοανατολικά της Χιλής, έφτασε στην Ανταρκτική τον Φεβρουάριο και το πρώτο ύποπτο κρούσμα στο νησί Marion βρέθηκε σε πτηνό, τον Σεπτέμβριο.

Επιπρόσθετα, φώκιες στο νησί Possession, στα ανατολικά του νησιού Marion, πιστεύεται επίσης ότι έχουν μολυνθεί.

Τα νησιά του Πρίγκηπα Εδουάρδου, που περιλαμβάνουν το νησί Marion και το νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου, είναι οι τοποθεσίες αναπαραγωγής και ωοτοκίας για εκατομμύρια θαλασσοπούλια, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων χιλιάδων πιγκουίνων.

Φιλοξενεί επίσης φώκιες θαλάσσιους ελέφαντες και φώκιες της Ανταρκτικής.

Το άλμπατρος έχει το μεγαλύτερο άνοιγμα φτερών από οποιοδήποτε άλλο πουλί και είναι γνωστό ότι ακολουθεί τα πλοία.

Υπάρχουν περίπου 25.000 από αυτά παγκοσμίως.

Το ξέσπασμα του ιού είναι η τελευταία απειλή για τα πουλιά στο νησί Marion.

Πηγή: skai.gr

