Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης από επίθεση με φορτηγό στη Δυτική Όχθη

 Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης στη Δυτική Όχθη

Δυτική Όχθη: Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης από επίθεση με φορτηγό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας από τους στρατιώτες του σκοτώθηκε όταν ο Παλαιστίνιος οδηγός ενός φορτηγού έριξε το όχημα πάνω σε «δυνάμεις που εκτελούσαν επιχειρησιακές δραστηριότητες» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο στρατός ανακοίνωσε το όνομα του νεκρού στρατιώτη. Πρόκειται για τον 24χρονο Γκέρι Γκιντεόν Χανγκάλ.

Σε προηγούμενη ανακοίνωση ο στρατός τόνισε ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε» στην επίθεση που συνέβη κοντά στον ισραηλινό οικισμό Μπινγιαμίν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

