Πατέρας Γιαμάλ: «Eίδα τον εαυτό μου μεταξύ ζωής και θανάτου»

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, Μουνίρ Νασράουι μαχαιρώθηκε από αγνώστους το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο πάρκινγκ μετά από επεισόδιο. Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και μίλησε για την εμπειρία του.



«Δόξα τω Θεώ μόλις μεταφέρθηκα στο θάλαμο και είμαι λίγο καλύτερα. Πρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι, για το καλό όλων, για το δικό μου και της οικογένειάς μου. Πρέπει να είμαι πιο ήρεμος γιατί δεν έχω άλλη επιλογή, πρέπει να σκεφτούμε ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και σίγουρα θα την κάνει, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Χάρη στον Θεό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος, όλα έχουν μια λύση», τόνισε. «Φυσικά και φοβήθηκα, είδα τον εαυτό μου μεταξύ ζωής και θανάτου, φοβήθηκα όπως κάθε άνθρωπος», πρόσθεσε.



Όσο για το πότε θα πάρει εξιτήριο; «Δεν ξέρω, ελπίζω το συντομότερο δυνατό, είμαι ευγνώμων που μπορώ να μιλήσω ξανά», επισήμανε.

🤦‍♂️ Las horas más duras para el padre de Lamine Yamal



🚑 Apuñalado en tres ocasiones, temió lo peor tras ser hospitalizado de urgencia. pic.twitter.com/0TbfPot9oL August 15, 2024

