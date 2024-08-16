Βενετία: Επιδιώκει να καλύψει κενές θέσεις για το εμβληματικό επάγγελμα του γονδολιέρη

«Ζητείται γονδολιέρης». Με τα ψάθινα καπέλα και τις ριγέ μπλούζες τους, επί αιώνες οι γονδολιέρηδες της Βενετίας κωπηλατούν επιδέξια μέσα από τα στενά κανάλια της λιμνοθάλασσας χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές στους επιβάτες τους. Τώρα επιδιώκουν να αυξήσουν στον αριθμό τους για να διασφαλίσουν ότι η παράδοση του αρχαίου επαγγέλματός τους θα διαρκέσει.



Το δημαρχείο της Βενετίας ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι αναζητεί νέους γονδολιέρηδες. Οι προϋποθέσεις εργασίας για το εμβληματικό επάγγελμα περιλαμβάνουν το να είσαι 18 ετών και άνω, να έχεις τελειώσει το λύκειο, να ξέρεις κολύμπι και να έχεις ιατρικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει «υγιή και στιβαρή κατάσταση».

Αλλά η διαδικασία αίτησηςΠρώτον, οι εκκολαπτόμενοι γονδολιέρηδες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο – Arte del Gondoliere ή Η Τέχνη του Γονδολιέρη. Θα είναι επιλέξιμοι για αυτό μόνο εάν αποδείξουν ότι μπορούν να κωπηλατήσουν, ή τουλάχιστον δείξουν σημάδια ότι έχουν ό,τι χρειάζεται για να αναπτύξουν την ικανότητα.«Το να μπορείς να μετακινήσεις τη γόνδολα είναι το πιο σημαντικό πράγμα», σχολίασε στον Guardian ο Αντρέα Μπάλμπι, πρόεδρος της ένωσης γονδολιέρηδων της Βενετίας. «Η διαδικασία προεπιλογής μας βοηθά να το καταλάβουμε, και μετά αρχίζουν την εκπαίδευση».Για όποιον είναι εξοικειωμένος με την εκμάθηση οδήγησης στην Ιταλία, η διαδικασία εκπαίδευσης όσον αφορά τις γόνδολες είναι εξίσου απαιτητική. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να παρακολουθήσουν θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 30 ωρών, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μάθουν τις πλωτές οδούς που ισοδυναμούν με τον κώδικα αυτοκινητοδρόμων. Θα διδαχθούν επίσης αγγλικά και γαλλικά, καθώς και για την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό της Βενετίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς χτίστηκε η πόλη και τις υδάτινες διαδρομές της. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν 10 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει την κωπηλασία μιας γόνδολας με το μονό της κουπί, υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου γονδολιέρη.Το επάγγελμα του γονδολιέρη αποτελείΓια αιώνες, τα ιδιαίτερου σχεδιασμού σκάφη μήκους 11 μέτρων ήταν η κύρια μορφή μεταφοράς στην πόλη, μεταφέροντας τα κατώτερα κλιμάκια της κοινωνίας, πριν αγκαλιαστούν από τους αριστοκράτες όταν το προτιμώμενο μέσο μεταφοράς – τα άλογα – απαγορεύτηκαν από τα στενά δρομάκια τον 14ο αιώνα. Μέχρι τον 16ο αιώνα, περίπου 10.000 γόνδολες υπήρχαν στη Βενετία.Σήμερα, υπάρχουν μόνο 433 γονδολιέρηδες. Το επάγγελμα παλαιότερα ήταν αποκλειστικά ανδρικό, με τις πολυπόθητες άδειες να μεταβιβάζονταν συνήθως από πατέρα σε γιο. Τώρα όμως το επάγγελμα είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε είναι πολίτης της ΕΕ. Η Τζόρτζια Μπόσκολο έγινε η πρώτη γονδολιέρισσα το 2009 και σήμερα υπάρχουν 14 γυναίκες συνολικά.Με περίπου 30 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, οι γονδολιέρηδες έχουν μεγάλη ζήτηση στη Βενετία. Αλλά η εύρεση νέων γονδολιέρηδων γίνεται λιγότερο για την εξυπηρέτηση των τεράστιων αριθμών τουριστών και περισσότερο για τη διατήρηση του επαγγέλματος, διευκρίνισε ο Μπάλμπι.«Υπάρχει μια αλλαγή γενιάς: οι άνθρωποι συνταξιοδοτούνται και πρέπει να αντικατασταθούν», είπε. «Έτσι, κάνουμε τα μαθήματα εκπαίδευσης όποτε υπάρχει ανάγκη. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα το κάνουν επειδή είναι ερωτευμένοι με τη Βενετία και είναι πεπεισμένοι ότι προωθούν τις παραδόσεις της γόνδολας και της πόλης».Τέτοια ήταν η ζήτηση για το μάθημα, το οποίο κοστίζει στους υποψήφιουςείπε ο Μπάλμπι, ώστε δεν υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστεί το επάγγελμα. «Η Βενετία θα έπρεπε να πεθάνει πριν πεθάνει αυτό το επάγγελμα», πρόσθεσε.

