Τρεις μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται στη δυτική Τουρκία

Πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν πυρκαγιές που μαίνονται σε τρεις επαρχίες της βορειοδυτικής Τουρκίας, ανακοίνωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί, προσθέτοντας ότι η κατάσταση φαίνεται να εξελίσσεται θετικά.

Δεκατέσσερα αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 265 χερσαία οχήματα συμμετέχουν στις προσπάθειες πυρόσβεσης, μαζί με 1.400 μέλη του δασικού προσωπικού, δήλωσε ο Γιουμακλί.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στην περιοχή Ετσεαμπάτ της επαρχίας Τσανάκαλε, στην περιοχή Γκοϊνούκ της επαρχίας Μπολού και στην περιοχή Γκορντές της επαρχίας Μανίσα.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τις πυρκαγιές.

«Και στις τρεις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, η διαδικασία (της πυρόσβεσης) πηγαίνει καλά. Θεού θέλοντος, ελπίζω να σας δώσω καλά νέα αύριο (Παρασκευή) και να σας πω ότι και οι τρεις πυραγιές μας έχουν τελειώσει», δήλωσε.

Σε εικόνες βίντεο από τις τρεις πυρκαγιές, φλόγες και μαύρος καπνός φαίνονται να υψώνονται πάνω από δάση και πόλεις. Κατοικημένες περιοχές δεν κινδυνεύουν από τις φλόγες, διαβεβαίωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης της Τσανάκαλε Ομέρ Τοραμάν δήλωσε πως ορισμένες συνοικίες σε τρία χωριά εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, όμως δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Ο κυβερνήτης της Μπολού Ερκάν Κιλίτς δήλωσε, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι περίπου 1.000 στρέμματα γης έχουν καεί μέχρι στιγμής και ότι τρία χωριά εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Η πυρκαγιά στη Μανίσα, η οποία ξέσπασε προχθές, Τετάρτη, καίει σήμερα για τρίτη ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

