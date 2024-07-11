Λογαριασμός
Πατέρας Γιαμάλ: «Ήξερα ότι θα γινόταν σταρ από τη μέρα που γεννήθηκε»
Η Ισπανία είναι στον τελικό του Euro 2024 και προσπαθήσει απέναντι στην Αγγλία να κατακτήσει το τρόπαιο και να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 12 χρόνια.

Ο παίκτης που τραβάει τα βλέμματα όλων στη διοργάνωση είναι, φυσικά, ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο 16χρονος έχει διαλύσει όλα τα ρεκόρ, πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα το γκολ-έπος απέναντι στη Γαλλία στα ημιτελικά.

Για την εξέλιξη που έχει ο μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα ο πατέρας του ήταν σίγουρος. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που παραχώρησε ο 34χρονος (!) Μουνίρ Νασράουι ανέφερε πως από τη μέρα που γεννήθηκε ο Γιαμάλ ήταν σίγουρος ότι θα γινόταν μια μέρα σταρ.

«Όταν γεννήθηκε ο Λαμίν, ήξερα ήδη ότι θα γινόταν σταρ. Όποιος είναι πατέρας το ξέρει αυτό και οποιοσδήποτε πατέρας θέλει ο γιος του να να είσαι ο καλύτερος», ενώ στάθηκε και στην πορεία της «φούρια ρόχα».

«Η απόδοση της Ισπανίας μέχρι στιγμής; Το βιώνω όπως όλοι, με ευτυχία και χαρά και πολλή αγάπη για όλη την Ισπανία. Φτάσαμε στον τελικό και είμαι περήφανος και χαρούμενος για όλους τους παίκτες», ήταν τα λόγια του πατέρα του Γιαμάλ.

