Λάμψη πρωταθλητή Ευρώπης έφερε στην Ελλάδα ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο 17χρονος άσος της Μπαρτσελόνα, πέντε μέρες μετά την κατάκτηση του Euro 2024, επισκέφτηκε τη χώρα μας και απολαμβάνει τις διακοπές του στην Κω.



Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο Ισπανός διεθνής με ένα story στο Instagram. Το παιδί-θαύμα, που αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχει πάρει άδεια τριών εβδομάδων από τους «μπλαουγκράνα» και θα επιστρέψει στη βάση του για προετοιμασία στις 7 ή 8 Αυγούστου.

