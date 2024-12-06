Παρίσι: Δεκάδες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στα εγκαίνια της Νοτρ Νταμ

Ξανανοίγει αύριο για το κοινό η ανοικοδομημένη Παναγία των Παρισίων, 5 μόνο χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στον διάσημο καθεδρικό ναό που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Μάλιστα, σύμφωνα με τους New York Times, λίγοι είχαν πιστέψει ότι ήταν δυνατό να επισκευαστεί το 860 ετών μνημείο στο σύντομο χρονικό πλαίσιο που είχε ανακοινώσει ο Εμανουέλ Μακρόν την επομένη της καταστροφής.

Ο Γάλλος πρόεδρος ήταν ο πρώτος που ξεναγήθηκε πριν από μία εβδομάδα ιδιωτικά στον αποκατεστημένο ναό, ανεβάζοντας στα social media εντυπωσιακές φωτογραφίες και live εικόνα από την επίσκεψή του στην Νοτρ Νταμ.

Στην γαλλική πρωτεύουσα καταφθάνουν ήδη οι επίσημοι προσκεκκλημένοι ενώ το παρών στα αυριανά εγκαίνια αναμένεται να δώσουν περίπου 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, με guest star τον νικητή των αμερικανικών εκλογών Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ Τζό Μπάιντεν θα εκπροσωπηθεί από τη σύζυγό του, την Τζιλ.

Πολυάριθμοι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ήδη επιβεβαιώσει πως θα είναι παρόντες: ο γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα, οι πρόεδροι της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς, της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, της Εσθονίας Άλαρ Κάρις, της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρευρεθεί επίσης στις εκδηλώσεις.

Μεταξύ των εστεμμένων που αναμένονται, είναι το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου Φίλιππος και Ματθίλδη, καθώς και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και η Πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι θα είναι επίσης παρόντες, καθώς και ο σέρβος πρωθυπουργός Μίλος Βούτσεβιτς, η πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι και ο ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχόοφ.

Αφρικανοί ηγέτες θα φθάσουν επίσης στο Παρίσι γι' αυτό το πλανητικών διαστάσεων γεγονός, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Κονγκό Σάσου Νγκουέσο, ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό Φελίξ Τσισεκέντι, ο Πρόεδρος της Γκαμπόν Μπρις Ολιγκί Νγκεμά και ο Πρόεδρος του Τόγκο Φορ Γκνασινγκμπέ.



