Μια έκθεση - βόμβα ήρθε στη δημοσιότητα σύμφωνα με την οποία η υπηρεσία πληροφοριών της Ουγγαρίας κατασκόπευε αξιωματούχους της ΕΕ που επισκέπτονταν τη χώρα καταγράφοντας τις τηλεφωνικές τους συνομιλίες ενώ παράλληλα έψαχναν τα δωμάτιά τους στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Politico έπειτα από κοινή έρευνα που διεξήγαγαν οι Direkt36 και De Tijd διαπίστωσαν ότι το Γραφείο Πληροφοριών της Ουγγαρίας (IH), η αντίστοιχη CIA της Βουδαπέστης είχε ως στόχο ερευνητές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία μία περίοδο ερευνούσε μια ουγγρική εταιρεία που ανήκε στον γαμπρό του πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν.

Η έκθεση ανέφερε παραδείγματα μεταξύ 2015 και 2017 στα οποία αξιωματούχοι της ΕΕ που εργάζονταν για την OLAF που είχαν ταξιδέψει στην Ουγγαρία παρακολουθούνταν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους ενώ παράλληλα παρακολουθούνταν και τα τηλέφωνά τους.

Στην έκθεση προστίθεται ότι είναι κοινή πρακτική της υπηρεσίας κατασκοπείας της Ουγγαρίας να ερευνούν τα δωμάτια στα ξενοδοχεία όπου διαμένουν οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι όταν καταφθάνουν.

Η Βουδαπέστη έχει κατηγορηθεί εδώ και καιρό για χακάρισμα των τηλεφώνων δημοσιογράφων, ακτιβιστών και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, με έναν Ούγγρο βουλευτή να αναγνωρίζει το 2021 ότι η κυβέρνηση είχε αγοράσει ισραηλινό λογισμικό κατασκοπείας. Νωρίτερα φέτος, ένας ευρωβουλευτής που επικρίνει την Ουγγαρία έγινε επίσης στόχος κυβερνοεπίθεσης.

Πηγή: skai.gr

