Η ηθοποιός Miho Nakayama βρέθηκε νεκρή σε μια μπανιέρα στο σπίτι της στο Τόκιο την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024. Ήταν μόλις 54 ετών. Η Nakayama γνώρισε επιτυχία ως τραγουδίστρια στις δεκαετίες του 1980 και του '90 -στο απόγειο της επιρροής της J-pop- αλλά ήταν περισσότερο γνωστή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία «Love Letter» του 1995, όπως γράφει το BBC.

Οι συνάδελφοί της ανησύχησαν, αφού δεν μπορούσαν να την εντοπίσουν και ενημέρωσαν τις αρχές που πήγαν στο σπίτι της και τη βρήκαν στην μπανιέρα νεκρή. Τα αίτια του θανάτου της ερευνώνται.

Japanese star Miho Nakayama found dead at 54 https://t.co/gYr4kh6MLv — BBC News (World) (@BBCWorld) December 6, 2024

Η Nakayama είχε προγραμματιστεί να δώσει χριστουγεννιάτικη παράσταση στην Οσάκα, αλλά ακύρωσε την εμφάνισή της, επικαλούμενη προβλήματα υγείας. Μια δήλωση στην ιστοσελίδα της, που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο της, επιβεβαίωσε τον θάνατό της.

Η Miho Nakayama, η οποία ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή εφηβικά είδωλα της Ιαπωνίας τη δεκαετία του 1980, είχε επίσης μια λαμπρή καριέρα ως ηθοποιός - κυρίως ως πρωταγωνίστρια στην ταινία «Love Letter», το 1995, με θέμα τις επιστολές μιας πενθούσας χήρας με έναν άγνωστο.

Η ταινία έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία και απέσπασε τις καλύτερες κριτικές τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Η ηθοποιός αφήνει πίσω της έναν γιο, ο οποίος βρίσκεται υπό την επιμέλεια του πρώην συζύγου της, μουσικού Hitonari Tsuji.

Πηγή: skai.gr

