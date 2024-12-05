Η Παναγία των Παρισίων αποκαθίσταται, αλλά η κληρονομιά του Μακρόν βρίσκεται σε κίνδυνο

Όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας εγκαινιάσει την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, το Σάββατο, αναμενόταν να αποτελέσει μια σπουδαία στιγμή.

Λίγοι είχαν πιστέψει ότι ήταν δυνατό να επισκευαστεί το μνημείο 860 ετών στο σύντομο χρονικό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την επομένη της καταστροφής του 2019, αναφέρουν οι New York Times .

Ωστόσο, το επίτευγμα έρχεται σε μία δύσκολη πολιτική στιγμή για τον Γάλλο πρόεδρο καθώς ηγείται μιας χώρας σε βαθιά κρίση, με καθαιρεμένη κυβέρνηση, χωρίς προϋπολογισμό και με τεράστιο πολιτικό διχασμό που τη βυθίζει σε αχαρτογράφητα νερά. Οι εκκλήσεις για παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν πληθαίνουν.

«Δεν βλέπω τι μπορεί να συμβεί για να επανακάμψει», αναφέρει ο Vincent Martigny, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, στην Κυανή Ακτή.

Πολλοί κατηγορούν τον Μακρόν για το σημερινό πολιτικό χάος της χώρας. Μετά τη συντριβή του κόμματός του στις ευρωεκλογές τον περασμένο Ιούνιο, αιφνιδίασε το υπουργικό συμβούλιο και τη χώρα κηρύσσοντας πρόωρες εκλογές για την Εθνοσυνέλευση των 577 εδρών. Το αποτέλεσμα, υποστήριξε, θα προσφέρει στη χώρα σταθερότητα.

Αντίθετα, οι ψηφοφόροι εξέλεξαν ένα διχασμένο κοινοβούλιο, χωρισμένο σε τρία στρατόπεδα χωρίς καμία προοπτική για την ψήφιση νομοσχεδίων.

«Ο Μακρόν είναι θύμα του δικού του ναρκισσισμού», είπε ο Αλέν Μινκ, πολιτικός δοκιμιογράφος και για πολλά χρόνια άτυπος σύμβουλος των Γάλλων προέδρων. «Αρνείται την πραγματικότητα».

Το αποτέλεσμα ήταν η υπερψήφιση της πρότασης μομφής από τους αντιπάλους βουλευτές την Τετάρτη για την ανατροπή της κυβέρνησης του πρωθυπουργού του Μακρόν, Μισέλ Μπαρνιέ, μόλις τρεις μήνες μετά τη θητεία της. Ήταν η πιο βραχύβια κυβέρνηση στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας της Γαλλίας, που σχηματίστηκε το 1958.

Ο Μπαρνιέ θα παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός προς το παρόν, ανακοίνωσε την Πέμπτη η γαλλική προεδρία. Όμως ο Μακρόν δέχεται πιέσεις να ορίσει γρήγορα έναν νέο πρωθυπουργό που θα μπορούσε να προσφέρει στη χώρα κάποια σταθερότητα. Όποιον και να επιλέξει, λίγοι πιστεύουν ότι μια νέα κυβέρνηση θα καταφέρει να επιβιώσει.



Η θητεία του Εμανουέλ Μακρόν διαρκεί μέχρι το 2027 και την Πέμπτη σε διάγγελμά του ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Είναι όμως σαφές ότι η θέση του Μακρόν είναι πολύ αποδυναμωμένη.

Εκλεγμένος το 2017 ως ο νεότερος πρόεδρος της Γαλλίας, μόλις 39 ετών, ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να φέρει στη χώρα μια νέα, κεντρώα προσέγγιση και φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές.

Αλλά η αμφίβολη «ταυτόχρονα» προσέγγισή του ενοχλούσε πολλούς και η εξαιρετικά προσωποκεντρική διακυβέρνησή καθώς το κόμμα του κατείχε αρχικά ισχυρή πλειοψηφία, έγινε στόχος αρνητικής κριτικής.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2022, το κόμμα του Μακρόν και οι σύμμαχοί του έχασαν πολλές έδρες, κερδίζοντας μόνο σχετική πλειοψηφία . Στη συνέχεια, το περασμένο καλοκαίρι, μετά τις πρόωρες εκλογές, έχασαν ακόμα περισσότερες δυνάμεις.

Αυτό ανάγκασε τον Μακρόν να διορίσει έναν πρωθυπουργό από το κύριο συντηρητικό κόμμα, όχι από το δικό του, και να οικοδομήσει έναν εύθραυστο συνασπισμό μεταξύ των συμμάχων του και των εναπομείναντος παραδοσιακού συντηρητικού κόμματος.

Αν και ο Μπαρνιέ είπε ότι μιλούσε με τον πρόεδρο καθημερινά, κατέστησε επίσης σαφές ότι ήταν δική του πρόταση ο προσωρινός φόρος για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους υπερπλούσιους, που έπληξε τη φιλο-επιχειρηματική στάση του Μακρόν.

Από το καλοκαίρι, σχολιαστές και αρθρογράφοι έχουν επισημάνει την εξαφάνιση και την απόσυρσή του. Άνθρωποι του δικού του κόμματος ανέφεραν στον Τύπο ότι απομονώνεται όλο και περισσότερο.

Είναι ένας πολεμιστής», είπε ο κ. Vignal από τη νότια πόλη του Μονπελιέ. «Έχει ακόμη τρία χρόνια. Το να τον κάνουμε να παραιτηθεί δεν θα εξυπηρετούσε κανέναν και πιστεύω ότι μπορεί να επιστρέψουμε στο χάος όπως έγινε κατά την κρίση των Κίτρινων Γιλέκων».

Μερικά από τα επιχειρήματα είναι δομικά. Συνταγματικά, η Πέμπτη Δημοκρατία προβλέπει έναν ισχυρό πρόεδρο που ηγείται μιας ισχυρής πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο, υποστήριξε ο Κοπέ, ο πρώην συντηρητικός υπουργός που είναι τώρα ο δήμαρχος του Meaux. Χωρίς αυτό, και με τον συμβιβασμό στη γαλλική πολιτική που θεωρείται αδυναμία, τα αδιέξοδα γίνονται αναπόφευκτα, υποστήριξε.

«Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από το να παραιτηθεί ο Μακρόν», είπε ο Κοπέ.

Άλλοι σημείωσαν ότι η αντικατάσταση του Μακρόν δεν θα άλλαζε τη σύνθεση της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, η οποία καθορίζεται από το Σύνταγμα μέχρι τουλάχιστον τον προσεχή Ιούλιο, όταν μπορούν να προκηρυχθούν νέες εκλογές.

«Θα ήμασταν ακόμη χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς κυβέρνηση», είπε ο Benjamin Morel, λέκτορας Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas στο Παρίσι.

Αν όχι δόξα, η επαναλειτουργία της Παναγίας των παρισίων θα πρέπει τουλάχιστον να προσφέρει στον Μακρόν μια σύντομη ανάπαυλα. Έχει αποκαλέσει τη στιγμή, όπως και τους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν, «ένα μήνυμα ελπίδας».

Αλλά οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως και κάθε δόξα, είναι προσωρινοί.

«Η επαναλειτουργία μιας εκκλησίας δεν αρκεί για να τον σώσει», είπε ο Martigny, πολιτικός αναλυτής. «Θα χρειαστεί ένα θαύμα».



