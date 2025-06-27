Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στα τελικά στάδια διαμόρφωσης μιας νέας μεταναστευτικής συμφωνίας βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, φιλοδοξώντας να αντικρίσουν το κύμα παρανόμων της Μάγχης με μικρές βάρκες και να πλήξουν το δίκτυο των διακινητών. Η συμφωνία που βασίζεται στην αρχή «ένας μέσα, ένας έξω», επιτρέποντας στο Ηνωμένο Βασίλειο να στέλνει πίσω στη Γαλλία παράτυπους μετανάστες, με αντίθετα να υποδέχονται αιτούντες άσυλο που έχουν οικογενειακούς δεσμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο πλευρές εργάζονται από κοινού για την οριστικοποίηση του πλαισίου, με πιθανή ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες, ώστε να συμπέσει με την πρώτη επέτειο της πρωθυπουργίας του Στάρμερ. Άλλες πηγές ωστόσο εκτιμούν πως η ανακοίνωση ίσως καθυστερήσει έως αργότερα το καλοκαίρι.

Αρχικά προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή με την κοινή ομάδα επεξεργασίας αιτήσεων σε βρετανικό και γαλλικό έδαφος. Η ομάδα αυτή θα εντοπίζει όσους έχουν νόμιμη απόφαση για επανένωση με συγγενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για κάθε έναν από αυτούς που γίνονται δεκτοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας παράτυπος μετανάστης θα επιστρέφει σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας, μακριά από τη βόρεια ακτή της χώρας.

Όπως δήλωσε κυβερνητική πηγή στην εφημερίδα Times: «Ο στόχος του πιλοτικού αυτού σχεδίου είναι να στείλει ένα σαφές μήνυμα: αν πληρώνεις για να περάσεις με βάρκα, το πιο πιθανό είναι να επιστρέψεις αμέσως πίσω στη Γαλλία».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός πως η Γαλλία, για πρώτη φορά, δείχνει διάθεση να δεχθεί πίσω μετανάστες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαπραγματεύσεις καθοδηγούνται από τον Υπουργό Εσωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, η οποία έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία με τον Γάλλο ομολόγό της, Μπρουνό Ρεταγιό.

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης τη λήψη βιομετρικών δεδομένων, ώστε να αποτρέπεται η επιστροφή των ίδιων μεταναστών σε βρετανικό έδαφος. Σε περίπτωση επιστροφής, θα αναγνωρίζονται άμεσα και θα απελαύνονται από νέους.

Η κυβέρνηση του Στάρμερ επιθυμεί να διαφοροποιηθεί από τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες, όπως το σχέδιο επαναπροώθησης μεταναστών στη Ρουάντα, το οποίο είχε επικριθεί έντονα ως ανεφάρμοστο.

Την ίδια στιγμή, οι γαλλικές αρχές πρόκειται να εφαρμόσουν νέο νόμο που επιτρέπει στις δυνάμεις ασφαλείας να επέμβουν μέχρι και 300 μέτρα εντός της θάλασσας για την παρεμπόδιση βαρκών μεταναστών, ένα μέτρο που το Λονδίνο ελπίζει ότι θα μειώσει τις αφίξεις.

Μέχρι στιγμής φέτος, περισσότεροι από 18.500 μετανάστες έχουν φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω μικρών σκαφών – αριθμός αυξημένος κατά 42% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Πηγή: skai.gr

