Με κοινή δήλωση χώρες της ΕΕ καλούν την Κομισιόν να λάβει μέτρα κατά της Ουγγαρίας για την απαγόρευση του Pride

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να εκδώσουν κοινή δήλωση, εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» τους για τη νομοθεσία που υιοθέτησε η Ουγγαρία και προβλέπει την απαγόρευση των εκδηλώσεων Pride, σύμφωνα με προσχέδιο της δήλωσης που είδε το πρακτορείο Reuters τη Δευτέρα.

Το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον Μάρτιο νομοθεσία που απαγορεύει τη διεξαγωγή της ετήσιας παρέλασης Pride, ενώ επιτρέπει στην αστυνομία να χρησιμοποιεί κάμερες αναγνώρισης προσώπου για την ταυτοποίηση συμμετεχόντων. Τον Απρίλιο, ενέκρινε επίσης συνταγματική τροποποίηση που αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα, αρσενικό και θηλυκό.

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρουν οι υπογράφουσες χώρες στο κείμενο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ολλανδία, η Τσεχία, η Φινλανδία και η Σουηδία.

Η κοινή δήλωση αναμένεται να εκδοθεί λίγο πριν από την τακτική ακρόαση της Τρίτης, όπου οι υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν τον κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών της Ένωσης από την Ουγγαρία.

Η κυβέρνηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με την ΕΕ και κράτη-μέλη της για ζητήματα που αφορούν τα δημοκρατικά πρότυπα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την εξωτερική πολιτική.

Οι επικριτές κατηγορούν τον Όρμπαν ότι υπονομεύει το κράτος δικαίου — κατηγορία την οποία η ουγγρική κυβέρνηση απορρίπτει.

Το κυβερνών κόμμα Fidesz έχει υποστηρίξει ότι η παρέλαση Υπερηφάνειας μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβής για τα παιδιά και πως η προστασία τους υπερισχύει του δικαιώματος του συνέρχεσθαι.

Στο προσχέδιο της κοινής δήλωσης, οι υπογράφοντες καλούν την Ουγγαρία να αναθεωρήσει τα επίμαχα μέτρα.

Παράλληλα, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να χρησιμοποιήσει άμεσα και πλήρως όλα τα εργαλεία του κράτους δικαίου που έχει στη διάθεσή της, σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν αναθεωρηθούν».

Πηγή: skai.gr

