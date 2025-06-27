Σε έναν «γρήγορο» τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, συμφώνησαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά το αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν.

Η Jerusalem Post αποκαλύπτει ότι η Συρία θα συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία, στο πλευρό του Ισραήλ, καθώς ένας από τους όρους που είχε θέσει ο Τραμπ στον ντε φάκτο ηγέτη της, Αχμεντ αλ Σάρα, ήταν η Συρία να μπει στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» (Abraham Accords).

«Όταν ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο της Συρίας αλ-Σαράα (τον Μάιο στη Δαμασκό, κεντρική φωτογραφία), αυτό ήταν ένα από τα αιτήματα: να υπογράψει η Συρία τις Συμφωνίες του Αβραάμ» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ.

«Ο πρόεδρος σίγουρα ελπίζει ότι περισσότερες χώρες στην περιοχή θα υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ», δήλωσε η Λίβιτ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει πότε θα υπογράψει η Συρία.

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Η Συμφωνία του Αβραάμ υπογράφηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, στον Λευκό Οίκο, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν το Μαρόκο και το Σουδάν.

Οι χώρες αυτές συμφώνησαν να αναγνωρίσουν επισήμως το Ισραήλ και να εξομαλύνουν τις διπλωματικές τους σχέσεις. Τώρα και η Συρία ετοιμάζεται να υπογράψει την συμφωνία.

Ο απεσταλμένος της κυβέρνησης Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι υπάρχουν επερχόμενες εξελίξεις σχετικά με την ένταξη περισσότερων χωρών στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

«Θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις για τις χώρες που θα συμμετάσχουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ», δήλωσε ο Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης την Τετάρτη στο CNBC.

Ο ίδιος ο αλ Σάρα είχε δηλώσει τον περασμένο Απρίλιο ότι η Συρία ήταν πρόθυμη να συμμετάσχει στις Συμφωνίες του Αβραάμ, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

«Ο Σάρα δεν παρενέβη στην ισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν για διάφορους λόγους, ο πιο σημαντικός από τους οποίους είναι ότι οι επιθέσεις ωφέλησαν το νεοσύστατο καθεστώς του» δήλωσε ηε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Χάιφα, Amatzia Baram.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, εκτός από την Συρία και η Σαουδική Αραβία θα εγκαθιδρύσει διπλωματικούς δεσμούς με το Ισραήλ.

Επιπλέον και άλλες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

