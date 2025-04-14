Παρά τις διαμαρτυρίες τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουγγαρία ψήφισε το απόγευμα της Δευτέρας, τις συνταγματικές αλλαγές που στοχεύουν τα άτομα που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και στα «πολιτικά δίκτυα πίεσης - όπως τα αποκαλεί η κυβέρνηση - που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό» και υπονομεύουν την κυριαρχία της χώρας, με 140 ψήφους υπέρ και 21 κατά, όπως αναφέρει το Index και μεταδίδει ο Guardian.

Η ψηφοφορία «συνοδεύτηκε» από διαμαρτυρίες έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στη Βουδαπέστη. Μάλιστα, σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η αστυνομία να απομακρύνει «σηκωτούς» κάποιους από τους διαδηλωτές.

Η σημερινή τροποποίηση στηρίζει τη νομοθεσία που ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου και απαγορεύει την ετήσια πορεία υπερηφάνειας, περιορίζοντας ουσιαστικά την ελευθερία του συνέρχεσθαι.

Το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα του Fidesz έχει δηλώσει ότι η εκδήλωση θα μπορούσε να θεωρηθεί επιβλαβής για τα παιδιά και ότι η προστασία τους θα υπερισχύει του δικαιώματος του συνέρχεσθαι.

Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα χαρακτηρίζουν το γεγονός ως «σημαντική κλιμάκωση» στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν να καταστείλει κάθε διαφωνία και να «ψαλιδίσει» τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Η τροπολογία, που στηρίζει ο Όρμπαν και το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα του Fidesz, προβλέπει σύμφωνα με τον Guardian την κωδικοποίηση της πρόσφατης απαγόρευσης των εκδηλώσεων Pride, ανοίγοντας τον δρόμο στις Αρχές να χρησιμοποιούν λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για να αναγνωρίζουν τους παρευρισκόμενους και να τους επιβάλλουν πρόστιμα.

Η τροπολογία, η οποία υποστηρίζεται ότι δίνει προτεραιότητα στην προστασία της σωματικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης των παιδιών, κατοχυρώνει επίσης την αναγνώριση μόνο δύο φύλων. Ως εκ τούτου, παρέχει τη συνταγματική βάση για την άρνηση άλλων ταυτοτήτων φύλου στη χώρα.

Μετά και τους επανειλημμένους ισχυρισμούς του Όρμπαν για ξένη ανάμειξη στην πολιτική της Ουγγαρίας, η τροπολογία θα επιτρέψει επίσης στην κυβέρνηση να αναστείλει προσωρινά την ουγγρική υπηκοότητα σε περίπτωση διπλών υπηκόων που θεωρείται ότι αποτελούν απειλή για την ασφάλεια ή την κυριαρχία της χώρας.

Οι αντιδράσεις - Ο Όρμπαν στον δρόμο που χάραξαν Τραμπ και Πούτιν

Η Ουγγρική Επιτροπή του Ελσίνκι, μια ομάδα για τα δικαιώματα, χαρακτήρισε την τροπολογία ως μέσο «νομοθέτησης του φόβου» στη χώρα της ΕΕ. «Αυτοί οι νόμοι αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κλιμάκωση των προσπαθειών της κυβέρνησης να καταστείλει τη διαφωνία, να αποδυναμώσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εδραιώσει την εξουσία της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το αντιπολιτευόμενο κόμμα Momentum αναφέρθηκε και στις ομοιότητες με τη Ρωσία. Όπως και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Όρμπαν προσπάθησε να παρουσιαστεί ως υπέρμαχος των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών, εισάγοντας πολιτικές που περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό των ζευγαριών του ίδιου φύλου από την υιοθεσία παιδιών και την απαγόρευση οποιασδήποτε αναφοράς σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το κόμμα απηύθυνε έκκληση νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τους Ούγγρους να συμμετάσχουν σε αποκλεισμό του κοινοβουλίου τη Δευτέρα, θέλοντας έτσι να εμποδίσουν την πρόσβαση των βουλευτών. «Ας τους εμποδίσουμε συλλογικά να μας οδηγήσουν στον δρόμο του Πούτιν και να μας στερήσουν την ελευθερία μας», ανέφερε.

Σημειώνεται πως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, τερμάτισε άμεσα μια σειρά από πολιτικές που αποσκοπούσαν στην προώθηση της φυλετικής ισότητας και την προστασία των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας.

Τι λένε αναλυτές

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, ενόψει ων εκλογών του 2026 έχει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στην οικονομία και ένα νέο κόμμα της αντιπολίτευσης που αποτελεί την ισχυρότερη πρόκληση για την εξουσία του. Οι συνταγματικές τροποποιήσεις αποτελούν μέρος της πολιτικής εκστρατείας του Όρμπαν για να ενισχύσει τη βασική του εκλογική βάση και να προσελκύσει επίσης ψήφους από την ακροδεξιά, δήλωσαν ορισμένοι αναλυτές.

Ο Όρμπαν έχει υποσχεθεί να πατάξει την ξένη χρηματοδότηση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ουγγαρία, ενώ παράλληλα κλιμακώνει την πολιτική του εκστρατεία κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

Οι συνταγματικές τροποποιήσεις, οι οποίες αναμενόταν ότι θα περάσουν εύκολα λόγω της πλειοψηφίας των δύο τρίτων του κόμματος Fidesz και με την πιθανή υποστήριξη των ακροδεξιών βουλευτών, δίνουν έμφαση στην προστασία της σωματικής και ηθικής ανάπτυξης των παιδιών έναντι όλων των άλλων δικαιωμάτων.

«Οι κυβερνητικοί βουλευτές θεωρούν αυτή την αλλαγή ως συνταγματική εγγύηση κατά των ιδεολογικών επιρροών που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ευημερία των παιδιών, ιδίως στο πλαίσιο εκδηλώσεων όπως οι παρελάσεις υπερηφάνειας», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ πριν από την ψηφοφορία που θα διεξήχθη μετά τις 18.00 ώρα Ελλάδας.

Οι αλλαγές κατοχυρώνουν επίσης στο σύνταγμα ότι η Ουγγαρία αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, σύμφωνα με τη χριστιανο-συντηρητική ατζέντα του Όρμπαν.

Τι αναφέρουν οι διοργανωτές του Pride

Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αποτελούσε επί χρόνια στόχο του κυβερνώντος κυβερνητικού κόμματος, ανέφεραν οι διοργανωτές του Pride σε ένα ψήφισμα στον ιστότοπό τους. Είπαν ότι αν το κυβερνητικό κόμμα προσπαθήσει να απαγορεύσει μια συγκέντρωση για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα απαγορεύσει την επόμενη φορά τις ειρηνικές διαμαρτυρίες άλλων ομάδων. Μια άλλη τροποποίηση από αυτές που κατατίθενται σήμερα αναφέρει ότι η ιθαγένεια των Ούγγρων υπηκόων, οι οποίοι είναι επίσης πολίτες άλλης χώρας εκτός της ΕΕ, «μπορεί να ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα».

«Αυτή η αλλαγή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αντιμετώπιση αυτού που οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως δίκτυα πολιτικής πίεσης που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό και υπονομεύουν την ουγγρική δημοκρατία και κυριαρχία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο tweet του.

