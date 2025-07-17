Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος παρουσίασαν την Τετάρτη σε Ισραήλ και Χαμάς επικαιροποιημένη πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios.

Η πρόταση προβλέπει 60ήμερη εκεχειρία, την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την παράδοση 18 σορών, την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές και μαζική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αξιοποιήσει αυτό το δίμηνο για να διαπραγματευτεί μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία, με νέα δομή διακυβέρνησης που θα αποκλείει τη Χαμάς, σημειώνει το δημοσίευμα.

Τις τελευταίες 10 ημέρες, Ισραήλ και Χαμάς φέρεται να έχουν αμβλύνει τις διαφορές τους στις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα. Η επικαιροποιημένη πρόταση ενσωματώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Τα επικαιροποιημένα σημεία της πρότασης

Οι δύο βασικές αλλαγές αφορούν την έκταση της απόσυρσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός και την αναλογία Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν για κάθε όμηρο.

Το Ισραήλ έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις σχετικά με το πόση εδαφική περιοχή θα συνεχίσει να ελέγχει ο στρατός του κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στο παρελθόν, το Ισραήλ επέμενε να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε μια ζώνη που εκτείνεται 5 χιλιόμετρα βόρεια του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, κατά μήκος των συνόρων Γάζας–Αιγύπτου. Πλέον, έχει μειώσει αυτή την απαίτηση σε 1,5 χιλιόμετρο, πολύ πιο κοντά στο αίτημα της Χαμάς να αποσυρθεί το Ισραήλ στη θέση που ίσχυε κατά την προηγούμενη κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης να διατηρήσει τις IDF σε μια περιμετρική ζώνη περίπου 1 χιλιομέτρου πλάτους σε άλλα σημεία των συνόρων με τη Γάζα, επίσης πολύ πιο κοντά στη θέση της Χαμάς.

Η επικαιροποιημένη πρόταση περιλαμβάνει μικρές προσαρμογές στην αναλογία Παλαιστινίων κρατουμένων προς Ισραηλινούς ομήρους που θα απελευθερωθούν.

Προηγούμενες προτάσεις προέβλεπαν την απελευθέρωση 125 Παλαιστινίων που εξέτιαν ποινές ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία Ισραηλινών και 1.111 Παλαιστινίων που συνελήφθησαν από τις IDF στη Γάζα μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι προσαρμογές στην επικαιροποιημένη πρόταση δεν αναμένεται να αποτελέσουν πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, τα μέρη θα πρέπει να διαπραγματευτούν τα ονόματα των κρατουμένων.

Ένα ακόμη αγκάθι, που πλέον φαίνεται να οδεύει προς επίλυση, είναι η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, σύμφωνα με τις πηγές.

Η Χαμάς απαίτησε η βοήθεια να μην διανέμεται μέσω του Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (Gaza Humanitarian Foundation - GHF), που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα de facto της συμφωνίας για απόσυρση του Ισραήλ από τα περισσότερα τμήματα της νότιας Γάζας, όπου βρίσκονται τα κέντρα διανομής βοήθειας.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχει λάβει χώρα συζητήσεις για το πώς η Αίγυπτος μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην παράδοση βοήθειας κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, ώστε να μην καταλήξει στα χέρια της Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες της Χαμάς στην Ντόχα το Σάββατο, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη συμφωνία τους στην επικαιροποιημένη πρόταση.

Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε ότι οι μεσολαβητές του Κατάρ θεωρούν πως οι παραχωρήσεις του Ισραήλ σχετικά με την απόσυρση θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια συμφωνία.

Το Κατάρ εκτιμά ότι η Χαμάς θα επιστρέψει με ορισμένες επιφυλάξεις και παρατηρήσεις για την επικαιροποιημένη πρόταση, αλλά όχι σε βαθμό που θα μπορούσε να τινάξει τη συμφωνία στον αέρα, ανέφερε η πηγή.





Πηγή: skai.gr

