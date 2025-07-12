Ισραήλ: H Χαμάς ότι «σαμποτάρει» τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα

Ισραηλινός πολιτικός αξιωματούχος κατηγόρησε σήμερα το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ότι "σαμποτάρει" τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη στην Ντόχα για εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

"Η Χαμάς απέρριψε την πρόταση του Κατάρ, δημιούργησε εμπόδια, αρνείται να συμβιβαστεί και συνοδεύει τις συνομιλίες με έναν ψυχολογικό πόλεμο που αποσκοπεί στην υπονόμευση των διαπραγματεύσεων", δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος κατηγόρησε για το αδιέξοδο τη Χαμάς η οποία, όπως είπε, "παραμένει πεισματική, εμμένοντας σε θέσεις που δεν επιτρέπουν στους μεσολαβητές να προωθήσουν μια συμφωνία".

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, "έδειξε τη βούλησή του να επιδεικνύει ευελιξία στις διαπραγματεύσεις", πρόσθεσε.

Η Χαμάς είχε κατηγορήσει προηγουμένως το Ισραήλ ότι οι απαιτήσεις του εμποδίζουν την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.