Παραπομπή του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν ζητά ο Δημοκρατικός Αλ Γκριν

«Φρένο» στις εκκλήσεις μελών των Δημοκρατικών για παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου επιχείρησε να βάλει την Τρίτη η Νάνσι Πελόζι.

«Είναι ένα δύσκολο κατώφλι για να το περάσουμε. Θα τους έλεγα: Ναι, ήταν πιθανώς λάθος του προέδρου να μην έρθει στο Κογκρέσο. Αλλά ας το αλλάξουμε αυτό», δήλωσε η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η Πελόζι πρόσθεσε ότι αν ο πρόεδρος είχε ζητήσει άδεια από το Κογκρέσο, «πιθανότατα θα την είχε λάβει».

Παρά το σχόλιο της Πελόζι, ο βουλευτής των Δημοκρατικών Αλ Γκριν προχώρησε στην υποβολή άρθρων για παραπομπή του Τραμπ, επικαλούμενος ότι ο πρόεδρος «καταχράστηκε τις εξουσίες της προεδρίας όταν αγνόησε το δόγμα της διάκρισης των εξουσιών σφετεριζόμενος την εξουσία του Κογκρέσου να κηρύξει πόλεμο και διέταξε τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών να βομβαρδίσει μια άλλη χώρα χωρίς τη συνταγματικά προβλεπόμενη εξουσιοδότηση».

«Σε κανένα σημείο το Ιράν δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Γκριν από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Οι ηγέτες του Κογκρέσου δεν ενημερώθηκαν καταλλήλως ούτε ειδοποιήθηκαν για τα σχέδια επίθεσης, παρά το γεγονός ότι ξένοι ηγέτες ειδοποιήθηκαν εκ των προτέρων για την προγραμματισμένη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ο Γκριν πρόσθεσε ότι η «μονομερής, απρόκλητη χρήση βίας» από τον Τραμπ συνιστά «κατάχρηση εξουσίας όταν δεν υπάρχει άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία διευκολύνει τη διολίσθηση της αμερικανικής δημοκρατίας στον αυταρχισμό».



