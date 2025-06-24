Στα στενά της Μάγχης «πιάστηκε» ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο το οποίο χρησιμοποίησε πλαστό σήμα ταυτότητας για να περάσει απαρατήρητο ενώ ταξίδευε με δύο πετρελαιοφόρα που έχουν υποστεί κυρώσεις, σύμφωνα με έρευνα του BBC Verify.

Συγκεκριμένα, η Boikiy, μια κορβέτα οπλισμένη με κατευθυνόμενους πυραύλους, έδωσε πλαστό κωδικό αναγνώρισης καθώς διέσχιζε τη Μάγχη το περασμένο Σάββατο. Η κορβέτα ταξίδευε μαζί με δύο πλοία που είναι γνωστό ότι αποτελούν μέρος του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας - ένα δίκτυο δεξαμενόπλοιων των οποίων η ιδιοκτησία μπορεί να αποκρυφθεί και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Ειδικοί δήλωσαν στο BBC Verify ότι οι πρόσφατες δυτικές κινήσεις εναντίον του σκιώδους στόλου μπορεί να ώθησαν τη Μόσχα να χρησιμοποιήσει τον στρατό της για να προστατεύσει τα δεξαμενόπλοια.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 πέρασε δίπλα από ένα σκιώδες πλοίο του στόλου και εισήλθε στον εσθονικό εναέριο χώρο, αφού η χώρα επιχείρησε να αναχαιτίσει το πλοίο, το οποίο ήταν ύποπτο ότι μετέφερε πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις.

«Η ενέργεια φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα κράτη του ΝΑΤΟ από το να επιχειρήσουν να επιβιβαστούν ή/και να κατασχέσουν αυτά τα πλοία, καθώς η παρουσία στρατιωτικής συνοδείας αυξάνει τον κίνδυνο αντιπαράθεσης και περαιτέρω κλιμάκωσης», δήλωσε ο Ντμίτρι Γκόρενμπουργκ, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Ναυτικών Αναλύσεων.

Η προσοχή στράφηκε για πρώτη φορά στους Boikiy στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ανεξάρτητο αναλυτή πληροφοριών ανοιχτού κώδικα Christian Panton στο Bluesky.

Το πλοίο είναι γνωστό ότι αναχώρησε από τη Δυτική Αφρική τον Ιούνιο, όπου συμμετείχε σε διπλωματική αποστολή. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν το πλοίο να έχει αγκυροβολήσει στην πρωτεύουσα της Γουινέας, Κόνακρι.

Η κορβέτα έπλευσε από το λιμάνι χωρίς να ενεργοποιήσει το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS).

Ένα σκάφος που ταξίδευε με τον γενικό αριθμό αναγνώρισης 400000000 - έναν κωδικό που χρησιμοποιείται μερικές φορές από σκάφη που θέλουν να ειδοποιήσουν άλλους για την παρουσία τους για λόγους ασφαλείας χωρίς να ταυτοποιηθούν - εθεάθη για λίγο κοντά στα Κανάρια Νησιά. Η τοποθεσία είναι σύμφωνη με τον χρόνο που θα μπορούσε να χρειαστεί το Boikiy για να διανύσει τα 200 χιλιόμετρα από το Κόνακρι. Δορυφορικές εικόνες που εξετάστηκαν από το BBC Verify έδειξαν ένα πλοίο μήκους 100 μέτρων, που ταιριάζει με τις διαστάσεις του Boikiy.

Ο Φρέντερικ Βαν Λόκερεν - αναλυτής και πρώην υπολοχαγός του βελγικού ναυτικού - σημείωσε ότι οι ενέργειες του Boikiy ήταν ασυνήθιστες για ρωσικό πολεμικό πλοίο.

«Κανονικά, αν οι Ρώσοι θέλουν να παραμείνουν κρυμμένοι, απλώς απενεργοποιούν το σήμα AIS», είπε. «Έτσι, το να καμουφλάρονται ως κάτι άλλο... είναι πολύ, πολύ ασυνήθιστο» είπε.

Στη κορβέτα Boikiy προστέθηκαν αργότερα δύο πετρελαιοφόρα - το Sierra και το Naxos - τα οποία είχαν ταξιδέψει από την Ινδία μέσω της διώρυγας του Σουέζ και διέσχισαν τη Μεσόγειο. Και τα δύο πλοία έχουν υποστεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Και τα τρία σκάφη προχώρησαν προς τη Βαλτική Θάλασσα, όπου το Boikiy - που εξακολουθούσε να ταξιδεύει με ψεύτικο σήμα AIS - καταγράφηκε να περνάει κάτω από τη γέφυρα Great Belt στη Δανία.

Δεν είναι σαφές προς τα πού κατευθύνονται τα πλοία, αν και τα τρία σκάφη φαίνεται να συνέχισαν να πλέουν στη Βαλτική και ενδέχεται να κινούνται προς λιμάνια στην ηπειρωτική Ρωσία ή στο Καλίνινγκραντ - έναν θύλακα μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.