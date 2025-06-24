Ο γάμος του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ σε αριθμούς

Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και η δημοσιογράφος Λόρεν Σάντσεζ προσκάλεσαν πληθώρα διασήμων από τους χώρους του κινηματογράφου, της οικονομίας και της σόουμπιζ στη Βενετία αυτήν την εβδομάδα για να παραστούν στις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για τον γάμο τους.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters συγκέντρωσε στοιχεία και αριθμούς για τον «Γάμο του Αιώνα», όπως έχει χαρακτηριστεί, πολλά εκ των οποίων παρέμεναν μυστικά, μεταξύ άλλων λεπτομέρειες σχετικά με τη λίστα των καλεσμένων και το ακριβές κόστος των εκδηλώσεων.

Κόστος

Ο γάμος και οι εκδηλώσεις του αναμένεται να κοστίσουν 40-48 εκατομμύρια ευρώ (46,5-55,6 εκατομμύρια δολάρια), είπε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Λούκα Ζάια, πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνηση του Βένετο, που περιλαμβάνει τη Βενετία.

Ο Μπέζος σκοπεύει να κάνει διόλου αμελητέες φιλανθρωπικές δωρεές, μεταξύ άλλων το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ προς την Corila, μια ακαδημαϊκή κοινοπραξία που μελετά το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, όπως έγραψαν την Κυριακή η εφημερίδα Corriere della Sera και το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Χώρος

Η ημέρα και ο χώρος της γαμήλιας τελετής παραμένουν απόρρητα, όμως η κύρια δεξίωση αναμένεται να διεξαχθεί το Σάββατο στο Arsenale, έναν ιστορικό χώρο στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Αυτή η άκρως προστατευμένη περιοχή, που περιβάλλεται από επιβλητικά τείχη, χρησιμοποιείτο για την κατασκευή των πλοίων της Δημοκρατίας της Βενετίας, όταν ήταν στο απόγειό της τον 15ο αιώνα.

Eνενήντα ιδιωτικά τζετ, 30 θαλάσσια ταξί

Τα πρώτα ιδιωτικά τζετ έφθασαν στο αεροδρόμιο της Βενετίας σήμερα και ο Ζάια είπε πως περίπου 90 θα προσγειωθούν στη Βενετία και σε κοντινά αεροδρόμια, όπως του Τρεβίζο και της Βερόνα τις επόμενες ημέρες.

Η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ιβάνκα και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι βρίσκονταν για διακοπές στην Τοσκάνη, έφθασαν στη Βενετία σήμερα.

Οι διοργανωτές έχουν επίσης κλείσει τουλάχιστον 30 θαλάσσια ταξί από διαφορετικές εταιρείες στη Βενετία για τους λαμπερούς προσκεκλημένους του γάμου.

Πέντε ξενοδοχεία για 250 καλεσμένους

Τα δωμάτια σε πέντε από τα πλέον πολυτελή ξενοδοχεία της πόλης έχουν εξαντληθεί για τους απλούς τουρίστες, καθώς αναμένεται να φιλοξενήσουν περίπου 200-250 καλεσμένους.

Μεταξύ αυτών το Cipriani στη νήσο Τζιουντέκα και το Aman στο Κανάλ Γκράντε, όπου ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ έμεινε για τον γάμο του το 2014 με τη δικηγόρο που προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα Αμάλ Αλαμουντίν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.