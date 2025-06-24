Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ "το τέλος του πολέμου 12 ημερών που επιβλήθηκε" από το Ισραήλ, σε γραπτό μήνυμα που απηύθυνε προς το έθνος και έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

"Σήμερα, μετά την ηρωική αντίσταση του μεγάλου μας έθνους, που γράφει ιστορία με την αποφασιστικότητά του, είμαστε μάρτυρες της εφαρμογής μιας εκεχειρίας και του τέλους του πολέμου αυτού των 12 ημερών που επιβλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό και την πρόκληση" του Ισραήλ, γράφει ο Πεζεσκιάν.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε επίσης ότι το κράτος "τρομοκράτης" του Ισραήλ άρχισε τον πόλεμο και το Ιράν τον τελείωσε με επιτυχία, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

