Να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης ο Ντόναλντ Τραμπ ζητούν αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι, μέλη του Κονγκρέσου μετά και την συμμετοχή του στην εκεχειρία που επιτευχθεί μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Μόλις πρότεινα τον @realDonaldTrump για το Νόμπελ Ειρήνης σε αναγνώριση του ιστορικού του ρόλου στη διαμεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και στην αποτροπή της απόκτησης του πιο θανατηφόρου όπλου στον πλανήτη από το μεγαλύτερο κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο», έγραψε σε ανάρτησή του στο X σήμερα το πρωί ο βουλευτής Μπάντι Κάρτερ, Ρεπουμπλικάνος από την Τζόρτζια.

Η γερουσιαστής Κέιτι Μπόιντ Μπριτ, Ρεπουμπλικανή από την Αλαμπάμα, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι ο Τραμπ «αξίζει να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης για τις ιστορικές συμφωνίες που έχει κάνει σε όλη τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο».

Μερικοί νομοθέτες των Ρεπουμπλικανών δήλωσαν ότι ο Τραμπ άξιζε το βραβείο για τον ρόλο του κατά την πρώτη του θητεία στην επίτευξη των Συμφωνιών του Αβραάμ, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή Άμπε Χαμάντεχ, Ρεπουμπλικάνου από την Αριζόνα, ο οποίος δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για τον Τραμπ : «αυτό που μόλις πέτυχε με την αποσυναρμολόγηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την εξασφάλιση εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μόλις 55 ώρες αργότερα μπορεί να είναι ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό επίτευγμα».

Ο βουλευτής Ντάρελ Ίσα, Ρεπουμπλικάνος από την Καλιφόρνια, δήλωσε στο X: «Τώρα ο κόσμος μπορεί να δει γιατί πρότεινα τον @realDonaldTrump για το Νόμπελ Ειρήνης τον Μάρτιο».

Τέσσερις πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης : ο Θεόδωρος (Θίοντορ) Ρούζβελτ, ο Γούντροου Γουίλσον, ο Τζίμι Κάρτερ και ο Μπαράκ Ομπάμα.

