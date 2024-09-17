Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ολόκληρη η Πορτογαλία. Δασικές πυρκαγιές μαίνονται εκτός ελέγχου σε τουλάχιστον 20 διαφορετικές περιοχές, καθώς η χώρα δίνει μάχη με τις υψηλές θερμοκρασίες, τους ισχυρούς ανέμους και τις ασυνήθιστες για την εποχή ξηρές συνθήκες. Δύο νεκροί και 12 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός, τη στιγμή που ολόκληρα χωριά εκκενώνονται.

Περίπου 5.000 πυροσβέστες δίνουν άνιση μάχη με τις πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με 1.100 στη βορειοδυτική περιφέρεια Αβέιρο, όπου μια δασική πυρκαγιά έφτασε στα περίχωρα της πόλης Albergaria-a-Velha. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι νοσοκομεία στις πληγείσες περιοχές έχουν δεχθεί ανθρώπους με εγκαύματα, αναπνευστικές δυσκολίες και άλλους τραυματισμούς από τις πυρκαγιές. Η αστυνομία έχει κλείσει τους αυτοκινητόδρομους, συμπεριλαμβανομένου του κύριου δρόμου μεταξύ της πρωτεύουσας, Λισαβόνας, και του Πόρτο.

Τεράστια είναι και η περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς 100.000 στρέμματα γης έχουν ήδη γίνει στάχτη μεταξύ του Πόρτο και του Αβέιρο στα βόρεια, σύμφωνα με το πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa.

Μετά από αίτημα της πορτογαλικής κυβέρνησης για ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, γνωστού ως RescEU, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα στείλει οκτώ πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Πορτογαλία για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις σοβαρές πυρκαγιές. Δύο αεροσκάφη έφτασαν ήδη από την Ισπανία, δύο αναμένονται από τη Γαλλία, ενώ η Ελλάδα δήλωσε ότι θα στείλει δύο αεροσκάφη Canadair CL-415. Η Πορτογαλία διαθέτει ήδη 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη και έχει αναπτύξει πάνω από 1.500 πυροσβεστικά οχήματα, αλλά οι αρχές δήλωσαν ότι η περίπλοκη κατάσταση απαιτεί πρόσθετη υποστήριξη.

Και προειδοποιούν ότι υπάρχει ύψιστος κίνδυνος να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε πολλές κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας μέχρι την Τετάρτη, με την απειλή να παραμένει «πολύ υψηλή» μέχρι την Παρασκευή.

17 νεκροί από τις πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη

Τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δύο δεκαετιών που άφησαν πίσω μέχρι στιγμής 17 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές βιώνει η κεντρική Ευρώπη. Οι εξαιρετικά ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και η άνοδος της στάθμης των υδάτων είχαν ως αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές της Αυστρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας να πλημμυρίσουν, γέφυρες να καταρρεύσουν, ολόκληρες περιοχές να εκκενωθούν, σπίτια και αυτοκίνητα να υποστούν ζημιές.

Στην Πολωνία, οι πλημμύρες έσπασαν φράγματα και αναχώματα, ενώ τα νερά υποχώρησαν αφήνοντας τους δρόμους καλυμμένους με σωρούς από συντρίμμια και λάσπη. Το απόγευμα της Δευτέρας, ο δήμαρχος της Νίσα, μιας πόλης με περισσότερους από 40.000 κατοίκους στη νότια Πολωνία, κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν αμέσως μετά την καταστροφή ενός κοντινού αναχώματος.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας ανακοίνωσε κατάσταση φυσικής καταστροφής στις πληγείσες περιοχές και δήλωσε ότι έχει διαθέσει 1 δισεκατομμύριο ζλότι (περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ) για να βοηθήσει τα θύματα. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους ηγέτες άλλων χωρών που έχουν πληγεί και ότι θα ζητήσουν οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξαν και οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας σε δύο βορειοανατολικές περιοχές, καθώς πολλές πόλεις βυθίστηκαν κάτω από το νερό, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν χιλιάδες άνθρωποι.

Στην Ουγγαρία, ο δήμαρχος της Βουδαπέστης προειδοποίησε τους κατοίκους ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, προβλέπεται να πλήξουν την πρωτεύουσα αργότερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς τα νερά του ποταμού Δούναβη αναμένεται να κατακλύσουν τις κάτω αποβάθρες της πόλης.

Στην Αυστρία, η στάθμη των ποταμών και των δεξαμενών μειώθηκε προσωρινά, καθώς η βροχή υποχώρησε, αλλά οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προετοιμάζονται για ένα δεύτερο κύμα, καθώς αναμένονται ακόμα ισχυρότερες βροχοπτώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.