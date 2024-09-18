Η Αυστρία ανακοίνωσε σήμερα πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των σοβαρών πλημμυρών που πλήττουν τη χώρα, μεταξύ των οποίων τον τριπλασιασμό του ομοσπονδιακού ταμείου για τις καταστροφές και την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για τις εταιρίες που επηρεάζονται.

Αυστριακά πολιτικά κόμματα ανέστειλαν επίσης προεκλογικές εμφανίσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου, με εκδηλώσεις και τηλεμαχίες να αναστέλλονται έως το τέλος της εβδομάδας.

«Οι τελευταίες ημέρες ήταν απερίγραπτα δύσκολες για πολλές περιοχές στην Αυστρία και τις γειτονικές μας χώρες και έχουν προκαλέσει μεγάλα δεινά και αδιανόητη καταστροφή», δήλωσε ο καγκελάριος Καρλ Νέχαμερ σε ανακοίνωση.

Το ταμείο για την αντιμετώπιση των καταστροφών θα υπερτριπλασιαστεί σε 1 δισεκ. ευρώ, δήλωσε ο ίδιος.

Η Κάτω Αυστρία, που επλήγη ιδιαίτερα, έλαβε χθες την πρώτη δόση βοήθειας, με την κυβέρνηση να παρέχει 45 εκατ. ευρώ από το ταμείο αντιμετώπισης καταστροφών.

Το πακέτο μέτρων ανακοινώνεται ενώ η Αυστρία και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης επλήγησαν από τις χειρότερες πλημμύρες που έχουν σημειωθεί στην περιοχή εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Μόνο στην Αυστρία, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το ταμείο προσφέρει χρηματοδότηση για προληπτικά μέτρα και αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφές.

Άλλα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι άτοκα δάνεια έως 100 εκατ. ευρώ για εταιρίες που επηρεάζονται και την επιλογή ευέλικτου ωραρίου για τους εργαζόμενούς τους.

Η αυστριακή κυβέρνηση δήλωσε επίσης ότι τα επόμενα χρόνια περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα επενδυθεί στην επέκταση της αντιπλημμυρικής προστασίας για να περιοριστούν μελλοντικές καταστροφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

