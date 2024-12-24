Το ρωσικό φορτηγό πλοίο "Ursa Major" βυθίστηκε στα διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο, μεταξύ της Ισπανίας και της Αλγερίας, και δύο μέλη του πληρώματός του αγνοούνται, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Το πλοίο βυθίστηκε αφού σημειώθηκε έκρηξη στο μηχανοστάσιο. Δεκατέσσερα από τα 16 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί και μεταφερθεί στο λιμάνι της Καρθαγένης της Ισπανίας, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εντοπισμού πλοίων της LSEG, το φορτηγό πλοίο αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας στις 11 Δεκεμβρίου και εξέπεμψε σήμα για τελευταία φορά χθες Δευτέρα στις 22:04 (ώρα GMT, 00:04 τα μεσάνυκτα ώρα Ελλάδας) μεταξύ της Ισπανίας και της Αλγερίας.

Όταν το "Ursa Major" αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη είχε αναφέρει ότι το επόμενο λιμάνι του θα ήταν το Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, και όχι η Ταρτούς στη Συρία όπου έχει ελλιμενιστεί στο παρελθόν. Στην Ταρτούς, στην ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει μια βάση του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου είναι η SK-Yug, θυγατρική της ρωσικής αμυντικής εταιρείας Oboronlogistics, εναντίον της οποίας έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Δύση, σύμφωνα με την LSEG.

Τόσο η Oboronlogistics όσο και η SK-Yug αρνήθηκαν να σχολιάσουν το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή της στις 20 Δεκεμβρίου η Oboronlogistics είχε αναφέρει ότι το φορτηγό πλοίο μετέφερε ειδικούς γερανούς που θα τοποθεντούνταν στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, όπως και εξαρτήματα παγοθραυστικών.

Περαστικό πλοίο τράβηξε βίντεο στις 23 Δεκεμβρίου το οποίο δείχνει το "Ursa Major" να γέρνει προς τη δεξιά πλευρά του, με την πλώρη του πολύ χαμηλότερα μέσα στο νερό από το συνηθισμένο.

Το βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, αναρτήθηκε στον ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο life.ru σήμερα. Σε αυτό φαίνονται δύο γιγάντιοι γερανοί δεμένοι στο κατάστρωμα του πλοίου.

Πηγή: skai.gr

