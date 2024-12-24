Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ θα απευθύνει σήμερα έκκληση υπέρ της ενότητας και της συνοχής της χώρας μετά την αιματηρή επίθεση στο Μαγδεμβούργο, η οποία έχει τροφοδοτήσει την ακροδεξιά ρητορική εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου.

Στην παραδοσιακή του ομιλία για τα Χριστούγεννα ο Στάινμαϊερ θα αναφερθεί «στη σκιά» που ρίχνει στις γιορτές των Χριστουγέννων η επίθεση αυτή που σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, στη βορειοανατολική Γερμανία, στην οποία σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 200.

«Πολλοί θα έχουν βαριά καρδιά αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων. Πολλοί θα είναι αναστατωμένοι, ανήσυχοι, ίσως ακόμη και τρομαγμένοι. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι κατανοητά. Αλλά δεν πρέπει να μας κυριεύσουν, να μας παραλύσουν», θα προσθέσει ο Γερμανός πρόεδρος, σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας του που θα μεταδοθεί από την κρατική τηλεόραση.

Ο φερόμενος δράστης της επίθεσης είναι ένας 50χρονος Σαουδάραβας, ο Τάλεμπ Τζαουάντ αλ Αμπντουλμόχσεν, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή το βράδυ. Ψυχίατρος στο επάγγελμα, εργαζόταν σε κλινική κοντά στο Μαγδεμβούργο.

Μυστηριώδης προσωπικότητα, πολύ ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει εκφράσει απόψεις εχθρικές προς το ισλάμ και την οργή του για τους Γερμανούς εργαζόμενους στην υπηρεσία μετανάστευσης. Παράλληλα έχει υιοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας της άκρας δεξιάς για τον «εξισλαμισμό» της Ευρώπης.

«Το μίσος και η βία δεν πρέπει να έχουν την τελευταία λέξη. Ας μην επιτρέψουμε να μας διχάσουν. Ας μείνουμε ενωμένοι», θα τονίσει ο Στάινμαϊερ.

«Η συνοχή, όταν πρέπει, είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Ας την επιδείξουμε τώρα», θα προσθέσει.

Αν και τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, επανέφερε στο προσκήνιο τα ζητήματα της μετανάστευσης και της ασφάλειας εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.

Ο Τάλεμπ Τζαουάντ αλ Αμπντουλμόχσεν εγκαταστάθηκε στη Γερμανία το 2006 και είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα.

Η Σαουδική Αραβία ζητούσε μάταια από το Βερολίνο την έκδοσή του, ενώ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τις γερμανικές αρχές ότι «ενδέχεται να είναι επικίνδυνος», επεσήμανε στο AFP πηγή που πρόσκειται στη σαουδαραβική κυβέρνηση.

Λίγο μετά την επίθεση το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) επέκρινε την υποδοχή εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.

Χθες Δευτέρα το βράδυ περίπου 3.500 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν σε διαδήλωση που οργάνωσε η AfD στο Μαγδεμβούργο.

Παίρνοντας τον λόγο η συμπρόεδρος του κόμματος Αλίς Βάιντελ ζήτησε «αλλαγή προκειμένου να μπορέσουμε επιτέλους να ζήσουμε ξανά με ασφάλεια», ενώ το πλήθος φώναζε «απέλαση, απέλαση, απέλαση!».

«Πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα (...), δεν μπορούμε να υποδεχόμαστε οργισμένους παράφρονες από όλες τις χώρες», κατήγγειλε ο Γιάν Βέντζελ Σμιτ, επικεφαλής της AfD στο κρατίδιο Σαξονία- Άνχαλτ.

Δύο μήνες πριν τις εκλογές, η Εναλλακτική για τη Γερμανία εμφανίζεται να συγκεντρώνει περίπου το 20% της πρόθεσης ψήφου, πίσω από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU, 32%) και μπροστά από τους Σοσιαλδημοκράτες του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς (15%).

Την ίδια ώρα χθες πρωτοβουλία κατά της AfD συγκέντρωσε περίπου 4.000 ανθρώπους που δημιούργησαν ανθρώπινη αλυσίδα, με κεριά και φωτάκια, στο κέντρο του Μαγδεμβούργου.

Με κεντρικό σύνθημα «καμία ευκαιρία στο μίσος», το κίνημα αυτό ανέφερε ότι «παρατηρούμε με φρίκη και τρόμο ότι κάποιοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν αυτή τη βίαιη ενέργεια για να εξυπηρετήσουν την πολιτική τους» και τάχθηκε υπέρ «της ανεκτικότητας και της ανθρωπιάς».

Υπό πίεση, η κυβέρνηση Σολτς δεσμεύθηκε ότι θα διεξαχθεί γρήγορη και ενδελεχής έρευνα για να διαλευκανθούν τυχόν παραλείψεις ή λάθη των αρχών που θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την επίθεση.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ καθώς και άλλα στελέχη θα παρουσιαστούν για να καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου στις 30 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

