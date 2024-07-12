Μπάιντεν: Νίκησα τον Τραμπ μια φορά και θα τον νικήσω και δεύτερη

Νίκησα τον Τραμπ μια φορά και θα τον νικήσω και δεύτερη τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ο Αμερικάνος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, δηλώνοντας την απόφαση του να συνεχίσει στην προεδρική κούρσα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί από την κούρσα για την προεδρία λέγοντας χαρακτηριστικά: "Δεν το κάνω αυτό για την υστεροφημία μου. Είμαι εδώ για να ολοκληρώσω τη δουλειά που ξεκίνησα".

Αναφερόμενος στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, δήλωσε ότι δε θα την επέλεγε για αντιπρόεδρο αν δε θεωρούσε ότι είναι ικανή να γίνει πρόεδρος.

Πάντως ο κ Μπάιντεν μπέρδεψε για άλλη μια φορά τα ονόματα των προσώπων στα οποία αναφερόταν και αποκάλεσε Τραμπ την Κάμαλα Χάρις

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.