Τα βέλη του κατά του Ισραήλ και κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο στη Γάζα έστρεψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον. Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι η Τουρκία ζητά την ένταξή της ως πλήρες μέλος στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι «λαμβάνει χώρα μεγάλη σφαγή στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου» και υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιμένει να μην εφαρμόζει όσα απαιτεί το διεθνές δικαστήριο της Χάγης, στο οποίο κατηγορείται για γενοκτονία. «Με τις επεκτατικές και απερίσκεπτες πολιτικές της, η κυβέρνηση Νετανιάχου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια όχι μόνο των πολιτών της, αλλά και ολόκληρης της περιοχής. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δομή που δεν αναγνωρίζει κανέναν νόμο», συνέχισε και χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη στο Ισραήλ από σύμμαχες χώρες. «Είναι απαράδεκτο η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία καταπατά τις θεμελιώδεις αξίες της συμμαχίας μας, να διατηρεί τις σχέσεις της με το ΝΑΤΟ. Οι πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα δεν θα εγκριθούν από την Τουρκία», ανέφερε.

Επανέλαβε επίσης την πρότασή του για λύση δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967, εκφράζοντας την ικανοποίηση του που ο αριθμός των χωρών που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος έχει αυξηθεί παρά τις πιέσεις. Όπως είπε, η Τουρκία δεν θα διστάσει να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία, αν χρειαστεί να γίνει εγγυήτρια χώρα.

Ερωτηθείς για τη συμμετοχή του στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και αν η παρουσία του εκεί είναι ασύμβατη με την ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος Ερντογάν επιβεβαίωσε την επιθυμία της χώρας του να γίνει πλήρες μέλος του Οργανισμού.

«Στόχος μας είναι να γίνουμε μόνιμο μέλος εκεί (σ.σ. του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης), όχι μέλος παρατηρητής. Η Τουρκία θα πρέπει τώρα να ενταχθεί στους "Πέντε της Σαγκάης" ως μόνιμο μέλος» δήλωσε και πρόσθεσε ότι συζήτησε το θέμα αυτό με τα μόνιμα μέλη του Οργανισμού και ζήτησε την υποστήριξή τους.

Για την προμήθεια μαχητικών F-16 από τις ΗΠΑ, ο κ. Ερντογάν ανέφερε ότι συναντήθηκε και έθεσε το θέμα στον αμερικανό πρόεδρο δυο φορές. «Είπε ότι θα λύσει εντός τριών τεσσάρων εβδομάδων το πρόβλημα» με τους χρόνους παράδοσης των μαχητικών. «Κάναμε χιούμορ μεταξύ μας. Το θέμα των ανταλλακτικών είναι κάτι που συζητάμε πάντα» διευκρίνισε ο πρόεδρος Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε και για τις αντιρρήσεις της Γερμανίας στην πώληση στην Τουρκία μαχητικών Eurofighter. Απάντησε ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς δεν είχε αρνητική στάση κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον. «Οι υπουργοί Άμυνας συναντήθηκαν επίσης σε θετική κατεύθυνση. Υπάρχουν επίσης θετικές εξελίξεις από τη γερμανική και τη βρετανική πλευρά», είπε.

Επανέλαβε ότι είναι ασυμβίβαστη με τις αρχές του ΝΑΤΟ η υποστήριξη προς τρομοκρατικές οργανώσεις που απειλούν τη χώρα του, υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς τη συνεργασία στη βόρεια Συρία αμερικανικών δυνάμεων με κουρδικές πολιτοφυλακές, τις οποίες η Άγκυρα ταυτίζει με την οργάνωση ΡΚΚ, η οποία πολεμά κατά της Τουρκίας από το 1984. Ανέφερε ότι τα βήματα από κοινού στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας είναι σημαντικά και υπενθύμισε ότι η αντιτρομοκρατική πολιτική του ΝΑΤΟ επικαιροποιήθηκε πέρυσι.

«Η Τουρκία είναι χώρα που γνωρίζει καλά το βάναυσο και αιματηρό πρόσωπο της τρομοκρατίας. Είμαστε η χώρα που πολέμησε το Ισλαμικό Κράτος σώμα με σώμα», υποστήριξε.

«Αναμένουμε υποστήριξη από τους συμμάχους μας σε αυτόν τον τομέα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τη στρεβλή σχέση που έχουν δημιουργήσει ορισμένοι από τους συμμάχους μας με τη συριακή προέκταση της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK. Ζητώ την εγκατάλειψη αυτών των λανθασμένων πολιτικών» δήλωσε ο κ. Ερντογάν.

Ειδικά για την προσπάθεια του να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Άγκυρας με το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Δαμασκό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως απηύθυνε πρόσκληση στον Σύρο ηγέτη πριν από δύο εβδομάδες για συνάντηση είτε στην Τουρκία, είτε σε τρίτη χώρα. Το θέμα παρακολουθεί ο υπουργός Εξωτερικών και «θέλουμε να τερματίσουμε αυτή τη δυσαρέσκεια και να ξεκινήσουμε νέα διαδικασία», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, επέμεινε ωστόσο ότι «το ΝΑΤΟ δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να γίνει μέρος του πολέμου στην Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την ισορροπημένη, ψυχρή και δίκαιη στάση μας στο μέλλον».

Είπε επίσης ότι είναι ειλικρινής επιθυμία του η επανάληψη των επαφών που κατέληξαν προ ετών στην πρωτοβουλία για τις εξαγωγές σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας, διευκρινίζοντας ότι συζήτησε το θέμα αυτό με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

