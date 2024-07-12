Σολτς και Μακρόν υπερασπίζονται τον Μπάιντεν

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς υπερασπίστηκε χθες Πέμπτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που προσφώνησε κατά λάθος τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «πρόεδρο Πούτιν», προτού επιστρέψει στο μικρόφωνο και διορθώσει τον εαυτό του στη σύνοδο του NATO στην Ουάσιγκτον.

«Τα φραστικά ολισθήματα είναι κάτι που συμβαίνει, αν παρακολουθείτε συνεχώς τους πάντες θα βρείτε άφθονα», σχολίασε ο κ. Σολτς, ερωτηθείς για την γκάφα του κ. Μπάιντεν από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας της συνόδου. «Αυτό όμως δεν αλλάζει ούτε ένα πράγμα απ’ όσα δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με μεγάλη σαφήνεια στην ομιλία του», πρόσθεσε.

«Όλοι μας κάνουμε lapsus», φραστικά λάθη, διαβεβαίωσε και ο κ. Μακρόν τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας της συνόδου,

Ο γάλλος πρόεδρος τόνισε πως ο Τζο Μπάιντεν φάνηκε να έχει απόλυτο «έλεγχο», να είναι «ακριβής» στους φακέλους που συζητήθηκαν, τους οποίους «γνωρίζει καλά».

Σχολιάζοντας τη γκάφα που διέπραξε νωρίτερα ο κ. Μπάιντεν, προσφωνώντας τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «πρόεδρο Πούτιν», ειπε, «Έχει συμβεί και σ’ εμένα, και μπορεί να μου συμβεί ξανά αύριο. Θα ζητούσα την επιείκειά σας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

